周華健將北高雙蛋開唱 回台灣倍感親切

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）歌手周華健宣布，新巡迴「少年的奇幻之旅3.0」將於9月20日在台北小巨蛋、11月29日在高雄巨蛋登場，28日門票同步啟售。

主辦單位今天透過新聞稿宣布，周華健時隔4年再攻北高雙蛋，又逢出道滿40週年，回到音樂生涯起點開唱別具意義，6度登台北小巨蛋開唱的他說：「每次能回到台灣演出，都覺得分外親切，同時也會特別緊張，因為我的一切都是從這裡開始。」

巡演「少年的奇幻之旅3.0」由來，源自於周華健5年前因為「少年」專輯所舉辦的小巡演「華健少年的奇幻旅程」。他提到，因為自己的唱片取為「少年」，加上很喜歡導演李安執導的電影「少年Pi的奇幻漂流」，因此取了個「少年的奇幻之旅」名稱。

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周華健拍胸脯保證演唱會「全程無尿點」，新巡演更著重經典歌，也加入沉浸式特效體驗，是這些年到各地演唱所累積集大成的演出。

周華健「少年的奇幻之旅3.0」北高演唱會，門票將於28日上午11時在拓元售票系統同步啟售。（編輯：張雅淨）1140612