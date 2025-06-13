加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
印度航空失事前影像有異狀 專家：疑似未開襟翼收起落架
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂1/299
首頁 / 國際

日媒：日本參議院改選預計7/20投開票

2025/6/13 11:01（6/13 11:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為日本國會大廈。（中央社檔案照片）
圖為日本國會大廈。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本「朝日新聞」今天引述多名不具名政府官員消息披露，由於日本首相石破茂不打算延長本屆國會會期，參議院改選預計在7月20日投開票，而選舉公告日預計落在7月3日。

「朝日新聞」報導，本屆（第217屆）通常國會6月22日休會，而石破茂也沒有計劃在本屆會期期間解散眾議院，因為最大在野黨立憲民主黨不打算與其他在野黨提出內閣不信任案。

報導也指出，配合選舉日程相關規定，參議院選舉公告日預計落在7月3日。

日本政府內閣會議近期將正式決定參議院選舉日程。依照日本「公職選舉法」規定，參議院選舉須於休會隔天起算24天後、30天內舉行；若不延長會期，則投開票日將確定為7月20日。

執政黨自民黨與公明黨去年10月在眾議院大選後，在較具實權的眾議院中席次未過半，成為少數執政黨，因此這場選舉對於石破茂政府的存續相當關鍵。

google news透過 Google News追蹤中央社

石破內閣的支持率5月降至上任以來新低後，最近回升。當時石破內閣支持率盪到低點，部分原因是選民不滿政府處理米價飆升的方式。

根據日本放送協會（NHK）本月初實施的民意調查，結果顯示，回答「支持」石破內閣的受訪者達39%，較5月的33%上升6個百分點。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140613

石破茂
日本芬蘭聲明關切台海 林佳龍：國際共識與共同利益中國惡房東引發日本輿論撻伐 閃電撤回漲租
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日瓜領袖會談 同意兩國提升為戰略夥伴
70
更多編輯台推薦新聞：