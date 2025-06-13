日媒：日本參議院改選預計7/20投開票

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本「朝日新聞」今天引述多名不具名政府官員消息披露，由於日本首相石破茂不打算延長本屆國會會期，參議院改選預計在7月20日投開票，而選舉公告日預計落在7月3日。

「朝日新聞」報導，本屆（第217屆）通常國會6月22日休會，而石破茂也沒有計劃在本屆會期期間解散眾議院，因為最大在野黨立憲民主黨不打算與其他在野黨提出內閣不信任案。

報導也指出，配合選舉日程相關規定，參議院選舉公告日預計落在7月3日。

日本政府內閣會議近期將正式決定參議院選舉日程。依照日本「公職選舉法」規定，參議院選舉須於休會隔天起算24天後、30天內舉行；若不延長會期，則投開票日將確定為7月20日。

執政黨自民黨與公明黨去年10月在眾議院大選後，在較具實權的眾議院中席次未過半，成為少數執政黨，因此這場選舉對於石破茂政府的存續相當關鍵。

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石破內閣的支持率5月降至上任以來新低後，最近回升。當時石破內閣支持率盪到低點，部分原因是選民不滿政府處理米價飆升的方式。

根據日本放送協會（NHK）本月初實施的民意調查，結果顯示，回答「支持」石破內閣的受訪者達39%，較5月的33%上升6個百分點。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140613