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金泰希睽違13年訪台 讚台灣越來越美

2025/6/12 15:27
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（中央社記者王心妤台北12日電）韓國女星金泰希睽違13年來台出席代言記者會，她表示，上次來台灣是因為宣傳新作品，不能放縱吃喝，對珍珠奶茶還有甜點印象深刻，這次造訪則感受到「台灣變得越來越美了！」

金泰希今天換上一席藍色平口洋裝亮相，她曾於2012年跟宋承憲來台宣傳電視劇「我的公主」。她說，可惜上次因為要宣傳新劇沒辦法吃美食跟四處逛逛，不過很難忘粉絲的熱情，很開心這次依舊感受到同樣的氣氛，「這次來感覺很不一樣，街道和建築比以前更新，路也變寬了，台灣變得越來越美了！」

金泰希表示，昨天抵台就迫不及待吃了美食，像是烤鴨還有多樣化的小菜，昨晚本來還想去逛夜市，不過想到今天還有工作，考慮上鏡的狀態，還是忍住想吃想逛的衝動，「台灣的料理很清淡，辛香料不多，相信對美容是很好的。」

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金泰希婚後僅主演2部作品，將人生重心放在家庭。她笑說，平時沒拍戲在家也有很多事要做，像是育兒或是家務事等，「以前會去按摩或是做臉，現在則會搜尋一些醫美資訊，讓效果更加明顯。」

金泰希表示，這次來台後更希望帶親朋好友來台灣玩，帶著他們四處走走逛逛跟吃美食，「如果在街上看到我，歡迎跟我打招呼喔！」（編輯：李亨山）1140612

金泰希
睽違13年金泰希12日訪台 將分享她難以抗拒台味清單
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