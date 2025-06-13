文馨獎改制轉型 推動文化平權、促進多樣發展

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）文化部今年起推動新制文馨獎，聚焦獎勵個人、團體及非營利法人，推動文化平權、擴大文化參與、縮小文化近用落差，並促進文化多樣發展的卓越貢獻，即日起開放報名至8月8日止。

根據文化部發布新聞稿，此次文馨獎有別於過往以金錢投入作為評選依據的限制，改以專案計畫的文化內涵、社會影響力及推動改變的潛能作為評選核心。

文化部說明，評選重點聚焦於提升文化近用、多元共融、創新實踐與永續發展等面向，並綜合評估申請者資源投入、社會影響力、創意表現與長期推動潛力。

此外，文化部為鼓勵各界共同支持文化ESG（環境保護、社會責任、公司治理），今年度文馨獎將與文策院「ESG for Culture影響力獎」共同舉辦聯合頒獎典禮，期待為文化發展與文創產業注入永續動能。

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第17屆文馨獎即日起開放報名至8月8日止；文策院「ESG for Culture影響力獎」報名期間至6月30日止。兩獎項預計於10月公布得獎名單，並於11月中下旬舉辦聯合頒獎典禮。

為協助各界了解文馨獎新獎制，文化部將於24日辦理實體說明會，27日辦理線上說明會。（編輯：張雅淨）1140613