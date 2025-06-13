國建：第3季成交量有望逐步回升 但難以回到去年巔峰

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（中央社記者何秀玲台北13日電）國泰建設董事長張清櫆今天表示，去年央行祭出第7波房市信用管制措施，且今年有關稅戰影響，股匯市出現波動，雖上半年推案穩定，但成交速度減緩，隨著下半年關稅衝擊影響逐漸淡化與傳統旺季到來，預期第3季成交量逐步回升，但難以恢復到去年同期巔峰，房市將呈現「價穩量縮」格局。

國泰建設今天召開股東會，張清櫆會後談展望表示，去年上半年房市熱，出現客戶怕買不到，而非怕買貴的現象，國泰建設抓到時機，推了8案，推案金額逾新台幣600億元。但去年9月央行祭出第7波房市管制措施，營建業資金運用被緊縮，房市冷卻至今，客戶買房猶豫期變長，成交速度也變慢。

他說，以往房市景氣不好，國泰建設會採取減量經營，不過今年案量仍穩定正常，預計六都包括台北文山、新北新莊、桃園中路，及台中、台南、高雄各一案，總計全台將推6案，總推案金額逾250億元。

張清櫆表示，今年已推出2案，目前穩定銷售，銷售率已超過4成；接著6月和7月還有2案要推，下半年再推2案。

他也指出，今年下半年房市是否恢復正常將是指標，雖然第3季、第4季傳統旺季較難恢復去年同期巔峰，但希望成交量能有正常水準，也因土地成本和營建成本居高不下，「價格不太可能鬆動」。

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另外，他表示，生活環境的改變，以前會推4房大坪數，隨著少子化趨勢以及民眾對4房需求減少，加上土地稀缺，找不到很大土地狀況下，國泰建設產品規劃方面，雖會因應市場需求有降低坪數的趨勢，格局看個案產品定位需求；即使有2房的規劃，也不會設計坪數過小不適合居住的格局。

他進一步提到，近期因房市冷卻，雖部分小型建商因冷卻潮面臨困境，他不希望房市出現暴漲或暴跌，而是穩健成長，如果市場穩定，期盼政府可減少對正常營運公司有太多壓力措施管制，也才能鼓勵有剛性需求的客戶正常買房。（編輯：潘羿菁）1140613