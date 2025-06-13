彰化漁港開港啟用漁筏停泊區 先開放80泊位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化漁港漁筏停泊區今天辦理開港啟用典禮，漁筏停泊區先開放80個泊位，方便漁民進行捕魚作業。而漁筏停泊區還有1座浮動碼頭和曳船道仍在施工中，完工後將可容納更多漁船。

彰化縣政府今天在鹿港鎮彰濱產業園區舉辦彰化漁港漁筏停泊區開港啟用典禮，與會的有彰化縣長王惠美、彰化區漁會總幹事陳威谷及農業部漁業署主任秘書繆自昌等人。

王惠美致詞時說，為協助漁民生計，縣府在10多年前就提出彰化漁港興建計畫，如今港口終於逐步成型，並分2期進行施工，終於先讓彰化漁港漁筏停泊區開港，開放80個泊位，讓漁民能方便地進行捕魚作業。

王惠美指出，漁筏停泊區目前還有一座浮動碼頭和曳船道仍在施工，完工後將可容納更多漁船，大幅提升漁民作業便利性，而漁港將逐步興建完善碼頭設施、安檢設施、魚市場及緩衝綠帶，全面健全漁港功能，屆時這座漁港將可容納330多艘漁船，成為縣內最具規模的現代化漁港。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

繆自昌說，彰化漁港不僅有良好綠能環境可以發展綠電，同時可以兼顧漁民生活，從民國104年到113年是彰化漁港第1期近程計畫，第2期中程計畫是擴展彰化漁港基礎建設，在北岸提供330艘漁筏作業與停泊，南岸讓離岸風機的綠能建設能順利營運，南北停泊區各司其職，讓漁民與光電業者雙贏。

縣府指出，彰化漁港第1階段工程完工後，逾半碼頭數量可供停泊近200艘漁筏，本次開港啟用將率先開放第1階段80艘漁筏席位，預估年底開放第2階段，屆時有160艘船席位可供停泊，而彰化漁港地處彰濱產業園區鹿港區西北角，靠近外海，將可大幅縮短漁民出海距離，節省油料及時間，並可全天候免候潮進出漁港，改善漁民漁撈作業便利性。（編輯：李錫璋）1140613