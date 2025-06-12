1外縣市麻疹確診者7、8日訪台中 北區南屯區有足跡

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市衛生局今天公布，外縣市1名麻疹確診者在可傳染期間到訪台中，7、8日足跡到過北區、南屯區，初步匡列52名接觸者；如足跡與個案重疊，注意是否出現發燒、出疹、咳嗽等症狀。

台中市衛生局透過新聞稿指出，接獲外縣市通知，1名該市本土麻疹確診個案，曾在可傳染期間的6月7日及8日，在台中市多處公共場域活動。

衛生局表示，個案為30多歲男性，6月7日下午2時30分至4時20分，曾到北區一中商圈，剪髮、買小吃、飲料等，6月8日下午5時至6時30分，曾到南屯區餐廳用餐。

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衛生局隨即進行調查與接觸者匡列，初步掌握台中市52名接觸者，皆無出現不適症狀，呼籲足跡重疊民眾，自最後接觸日持續觀察至麻疹最大潛伏期18天，如有出現疑似症狀，應立即聯繫衛生所協助安排就醫，並主動提供活動接觸史，以利防疫處置。

衛生局長曾梓展指出，麻疹傳染力極高，可透過空氣及飛沫方式傳播，在出疹前後4日內均具傳染力；接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗仍是預防麻疹最有效方法；如計畫前往越南等高風險國家，建議事前至旅遊醫學門診諮詢，經專業評估後可選擇自費接種疫苗。（編輯：陳仁華）1140612