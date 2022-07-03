倪匡代筆金庸小說弄瞎阿紫 頑童性格嫉惡如仇

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香港作家倪匡（左）曾經代筆金庸小說「天龍八部」，因太討厭「阿紫」把她眼睛寫瞎。（左圖來源中新社；右圖為中央社檔案照片）

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）香港作家倪匡過世，他的筆鋒如利劍，又快又準，任職「明報」期間曾經代筆金庸小說「天龍八部」，但他太討厭「阿紫」這個角色，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。

根據作家江迅執筆「風雨任平生：倪匡傳」（印刻文學出版）描述， 倪匡 倪匡小檔案 生日：1935年5月30日

出生地：香港

學歷：華東人民革命大學肄業

得獎紀錄：第31屆香港電影金像獎終身成就獎（2012年）、香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎（2018年） 倪匡是知名科幻小說家、劇作家、評論家，作品包括「衛斯理系列」 、「原振俠系列」、等，創作超過300部電影劇本。除科幻小說系列外，亦曾寫過靈異故事及武俠、偵探與情色小說。 1957年從中國移居香港，此後未踏足中國，1992年移居美國舊金山，2007年返港。妹妹亦舒也是作家。 與金庸、黃霑和蔡瀾被稱為香港四大才子。 看更多 關閉 離開中國到香港之後，先是從事雜工，但靠著投稿嶄露鋒芒，不但文章獲報章錄用，更進一步獲聘成為記者及專欄作家，在報章連載的小說也大受歡迎。

書中表示，倪匡任職「明報」期間，金庸小說「天龍八部」正在報上連載，但金庸也需要休假，好不容易排出兩個月的時間赴歐洲度假，卻對手邊的故事放不下心，只好交代倪匡代筆，而且千交代萬交代：「你可不能把人弄死，一個都不能死！」

不過倪匡古靈精怪，不受控制，而且愛搗蛋，他最討厭「天龍八部」中的阿紫這個角色，而且恨死她了，既然不能弄死她，總可以做點別的，結果金庸早上才上飛機，倪匡下午就把阿紫的眼睛弄瞎了。

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不過倪匡本身對金庸小說如數家珍，有褒有貶，評論文章一篇接著一篇，形成「金學」的一道特殊風景，出版社將他的作品集結成書，推出「倪匡論金庸」系列，同樣大受歡迎。倪匡幾乎評完金庸所有小說，沒有一本例外。

此外，他更針對金庸小說人物加以品評，其中「阿紫、阿朱和喬峰」一文就明確表示，阿紫性格極壞，手段殘忍，連愛人的方式也古怪，對生命完全不尊重，應列為「下下人物」。（編輯：李錫璋）1110703