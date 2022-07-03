倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）香港作家倪匡過世，但他生前其實跟台灣淵源頗深，因為與古龍、三毛交情深厚，倪匡經常港台兩地飛，他更為古龍寫下300字訃告文，展現驚人才華。

根據作家江迅執筆「風雨任平生：倪匡傳」（印刻出版）記載，古龍創作初期並不順利，幾乎是好朋友倪匡推著走，才漸入佳境，終於一炮而紅，但伴隨而來的狂飲傷身，倪匡也有一半責任。

書中記載，古龍名利雙收之後常與倪匡喝酒，一餐就要喝掉5瓶XO，隔天兩人再結伴去醫院吊點滴，簡直不要命。倪匡說，古龍發達得太早，反而害了他，「飲酒實在太過分」。

1985年古龍過世，倪匡為好友寫了一幅輓聯，「近五十年人間率性縱情快意江湖不枉此生；將三百本小說千變萬化載籍浩瀚當傳千秋」，以及300字訃告文，情真意切，不少人爭相預約。

特別的是，倪匡、古龍跟三毛這三位生死至交曾立下「生死之約」，誰先過世，就要盡其所能令魂魄回到陽間，與生者相聚、溝通。古龍「頭七」之日，倪匡跟三毛相約在三毛家中等古龍的魂歸來，結果連續等了七個七都沒等到。

後來1991年三毛過世，倪匡同樣依約等待，依然失望，連夢中都沒等到這兩個好友。

後來倪匡說：「看來要等到三個人再次齊聚，才能找到答案，只是到時又要如何讓世人得知？」（編輯：林治平）1110703