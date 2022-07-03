倪匡作品雅俗共賞 鬼怪小說刻畫香港底層

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北3日電）香港作家倪匡作品產量豐富、類型多元，中興大學台文所所長陳國偉表示，倪匡的作品雅俗共賞，且為類型小說立下典範，影響港台兩地至深。

陳國偉接受中央社記者電話訪問時表示，倪匡在香港雅俗共賞的文學環境下發展，幾乎無所不寫，他早期以「女黑俠木蘭花」、「衛斯理」、「原振俠」系列為人所熟知，許多讀者以為倪匡就是擅長科幻小說，但其實他還寫過武俠小說，甚至色情小說。

國北教大語文與創作學系副教授楊宗翰向中央社記者表示，有些評者會攻擊倪匡的小說「科學性不足」，畢竟他沒有科學背景，但倪匡的說法是「科學是科學，科幻是科幻」；而且他的小說所呈現的深度，遠超過科學及科幻的啟發。

楊宗翰同時提到，一般讀者較忽略倪匡的鬼怪小說，倪匡藉此把香港都市繁榮的一面呈現出來，同時凸顯伴隨而來的種種問題，對底層社會的關注十分深刻，近期台灣就有台師大的研究生以此為研究發表論文。

楊宗翰表示，千萬不要用「大眾文學」的標籤把倪匡框限住了，他其實對華文世界的創作有非常大的啟發及影響。

建築學者、「老夫子」漫畫作者王澤（王家禧）之子王澤接受中央社記者訪問時指出，倪匡就是一個老頑童，腦子裡隨時都有一堆想法，無論看到什麼都可以轉換成自己的點子。

王澤說，只要跟倪匡坐下來吃飯聊天，就有說不完的話，「他是一個幽默風趣、思想豐富、感情豐沛、多姿多彩的人」。（編輯：林治平）1110703