科幻小說作家倪匡逝世 享壽87歲

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（中央社台北3日電）港媒報導，據香港作家沈西城在臉書披露，創作「衛斯理」、「原振俠」系列小說的知名科幻作家倪匡今天中午在香港逝世，享壽87歲。目前倪匡的家人尚未證實此事或對外說明。

倪匡 倪匡小檔案 生日：1935年5月30日

出生地：香港

學歷：華東人民革命大學肄業

得獎紀錄：第31屆香港電影金像獎終身成就獎（2012年）、香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎（2018年） 倪匡是知名科幻小說家、劇作家、評論家，作品包括「衛斯理系列」 、「原振俠系列」、等，創作超過300部電影劇本。除科幻小說系列外，亦曾寫過靈異故事及武俠、偵探與情色小說。 倪匡1957年由中國移居香港，自此從未踏足過中國，1992年移居美國舊金山，2007年返回香港。妹妹亦舒也是作家。 與金庸、黃霑和蔡瀾被稱為香港四大才子。 看更多 關閉 雖以科幻小說聞名於華人世界，但他在創作歷程中，涉獵範圍十分廣泛，曾涉足武俠小說、偵探小說、靈異故事等，作品數量豐富。其中尤以「衛斯理」、「原振俠」系列最為知名，更與金庸、黃霑、蔡瀾同被譽為「香港四大才子」。

此外，倪匡也累積創作超過300多個電影劇本，還曾在1989年至1990年走上螢光幕，與黃霑、蔡瀾合作主持亞洲電視「今夜不設防」節目。

倪匡逝世的消息披露後，不少網友紛紛表達「再也看不到倪匡先生大膽出奇的文思了」、「永遠懷念衛斯理與原振俠」、「希望倪先生在另一空間生活美滿」、「四大才子又走了一位，難過」等文字，表達悼念。（編輯：邱國強）1110703

圖為2007年倪匡（左2）與夫人李果珍（左1）應邀參加台灣駐港機構光華新聞文化中心春茗。（光華新聞中心提供）