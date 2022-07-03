劇場大師彼得布魯克辭世 傳奇巨擘改變表演藝術

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）以97歲高齡辭世的英國傳奇劇場導演彼得布魯克（Peter Brook），名列20世紀最有影響力的劇場導演。他將劇場形式精簡，只留下戲劇最基本和最強大元素，重新創造這項表演藝術。

一位親近人士告訴法新社，數十年來住在法國的彼得布魯克2日辭世，享耆壽97歲。他曾以激進方式詮釋經典劇作，讓戲劇回歸最單純根源，掀起劇場革命。

法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）聞訊後在推特（Twitter）發文表示：「彼得布魯克給了我們劇場中最美麗的無聲。但最後這片死寂令人永恆感傷。」

「有了他，舞台褪回最有生命力的強度。他遺留了如此豐富的東西給我們。」馬拉克還說，彼得布魯克將是巴黎北方劇院（Bouffes du Nord）「永遠的靈魂」。彼得布魯克的創作以這個劇院為基地。

深受彼得布魯克方法論影響的英國倫敦合拍劇團（Complicité）創辦人暨藝術總監麥克伯尼（Simon McBurney）也發表推文，讚揚他是一位「有遠見者、挑戰世俗者、先知、魔法師以及友人」。

彼得布魯克可說是劇場界神話級人物，和革命性俄羅斯表演理論家史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）齊名。他到了90多歲仍繼續工作及挑戰觀眾思維。

彼得布魯克最知名的大師級作品是1985年執導的電影「摩訶婆羅多」（The Mahabharata），這部9小時長片詮釋了同名古印度史詩。他自1970年代初期移居法國巴黎，在舊歌舞廳改成的北方劇院創立他的「國際劇場研究中心」（International Centre for Theatre Research）。

彼得布魯克1925年3月21日出生於倫敦，生長在一個來自波羅的海國家拉脫維亞的猶太科學家移民家庭。他年僅17歲便成為職業劇場導演，且一開始就展露與眾不同才華。

彼得布魯克20多歲時已是倫敦西區一位知名劇場導演，用激進且有時血腥的方式詮釋包括莎士比亞（Shakespeare）作品在內的經典劇作，他當時合作的一些演員後來也成為傳奇人物。

彼得布魯克30歲生日前已在美國百老匯執導賣座舞台劇，但他從雙親身上學到對實驗的熱情，驅使他很快就「窮盡了傳統劇場的可能性」。

彼得布魯克1963年推出執導的首部電影「蒼蠅王」（Lord of the Flies），翻拍英國諾貝爾文學獎作家高丁（William Golding）的同名小說，故事描述一群男學童困在荒島上孤立無援後落入野蠻狀態。這部電影一上映也立刻成為經典。

彼得布魯克1964年執導舞台劇「馬拉/沙德」（Marat/Sade），在倫敦和紐約迷倒觀眾，成為劃時代作品，並為他贏得一座美國劇場界最高榮譽東尼獎。

3年後，彼得布魯克出版劇場理論著作「空的空間」（The Empty Space），成為戲劇史上最有影響力的著作之一。書中開頭第一句話是：「我能把任何一個空的空間，稱為一個空蕩的舞台。」成為一世代年輕表演者的創作宣言。

彼得布魯克的皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）1970年製作的莎劇「仲夏夜之夢」（A Midsummer Night's Dream），把場景設在一個白色立方體健身房，對許多人而言，這部製作是世界劇場的轉捩點。

彼得布魯克移居法國後，創作方式經歷逐漸轉變，他的劇場變得更純粹簡單，且經常受到東方傳統的影響。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110703