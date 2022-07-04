朱俐靜過世享年40歲 超級偶像奪冠走紅
2022/7/4 19:42（7/4 20:31 更新）
藝人朱俐靜3日過世，享年40歲。圖為2017年8月朱俐靜在金視獎頒獎典禮上演出。（中央社檔案照片）
（中央社網站4日電）藝人朱俐靜傳3日因病過世，家人今天發表聲明指朱俐靜走得平靜，希望外界體諒多給空間，並將公布追思會訊息。
朱俐靜家人4日在臉書發布聲明感謝各方關心，總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己在7月3日平靜地離開。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。
聲明指出，家人知道大家一定有很多話想跟朱俐靜說，將會公布追思會詳細資訊，懇請大家體諒。
朱俐靜2009年以歌唱選秀節目「超級偶像3」總冠軍出道，比賽由黃國倫、陳珊妮、林隆璇、王治平等擔任評審，朱俐靜與蔡昌憲、楊蒨時、段旭明、羅平、鍾舒祺等人分列10強。
朱俐靜過世消息曝光後，藝人陶晶瑩在臉書貼文悼念，「還記得你說過那些疼痛，也記得你抱著狗狗的模樣。怎麼那麼快，怎麼那麼突然⋯⋯願你安息，願你離苦得樂」。（編輯：鄭懿君）1110704
圖為朱俐靜2015年在北市三創數位生活園區HTC 2015 Desire Party流行音樂派對登台演唱。（中央社檔案照片）
圖為2015年新北歡樂耶誕城第二場演唱會，朱俐靜（右）獻唱「小蘋果」帶動全場大合唱。（中央社檔案照片）
圖為朱俐靜（圖）2015年3月參觀「海綿寶寶：暢遊比奇堡特展」。（中央社檔案照片）
影片來源：福茂唱片
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影片來源：超級偶像Super Idol
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