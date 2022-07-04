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王啟先逝世享壽72歲 曾推動台灣男籃換血

2022/7/4 20:10（7/4 20:31 更新）
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前中華民國籃球協會副秘書長王啟先傳出4日凌晨逝世，享壽72歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）前中華民國籃球協會副秘書長王啟先傳出於昨天凌晨逝世，享壽72歲。王啟先過去除了曾披上台灣男籃戰袍外，還曾推動男籃換血，催生後來的「黃金世代」。

王啟先來自籃球世家，和父親王士選與哥哥王承先都是國手，除了擔任早期SBL的球評外，還曾出任籃協副秘書長。

聯合報報導，王啟先昨天凌晨逝世，享壽72歲，而包括前籃協秘書長黃朝和、T1聯盟高級顧問王人生在內均證實此消息，並在昨天接獲訊息。

在黃朝和眼中，王啟先為人相當有正義感，發現籃球相關事務不正確時，會想要出手導正。

王人生透露，王啟先個性比較衝動，「不過我講話他會聽」，兩人在籃協共事約10年、合作無間，一人負責行政和裁判調度，另一人負責台灣隊組訓，而王啟先也對於台灣隊組訓做出相當大貢獻。

王人生表示，時任副秘書長的王啟先2001年負責台灣隊組訓時，考量當時國手年紀偏大，加上當時年輕球員田壘、曾文鼎、林志傑等人紛紛冒出頭，決定給予年輕球員更多磨練的機會，推動新生代接替，造就後續「黃金時代」。

王啟先離開籃協後，王人生透露，雙方還有持續聯繫，只是王啟先近半年開始不回LINE訊息，後來才得知王啟先生病的消息。（編輯：屈享平）1110704

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