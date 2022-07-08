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首頁 / 娛樂

影星詹姆斯肯恩辭世享壽82歲 曾出演電影「教父」

2022/7/8 04:33
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）經紀人今天證實，美國演員詹姆斯肯恩（James Caan）已經辭世，享壽82歲。他以在經典黑幫電影「教父」（The Godfather）出演桑尼柯里昂（Sonny Corleone）最為人所知。

家屬在他的帳號推文：「我們以極度悲傷的心情告知你們，吉米（詹姆斯肯恩）已於7月6日晚間逝世。」

經紀人德皮亞諾（Matt DelPiano）向法新社證實他的死訊。

德皮亞諾寫道：「吉米是最棒的，不僅是業內歷來最棒的演員之一，他也很風趣、忠誠、關心別人且受人喜愛。我們的關係一直是先朋友後事業。我會非常想念他，並為這些年來與他共事感到驕傲。」

詹姆斯肯恩1960年代於好萊塢展開演員生涯，在比利懷德（Billy Wilder）、霍華霍克斯（Howard Hawks）、法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）等人執導的影片中飾演小角色。

在法蘭西斯柯波拉1972年的經典電影「教父」中，詹姆斯肯恩飾演脾氣暴躁的黑手黨家族長子桑尼柯里昂，確立他作為重要演員的地位，並以此獲得奧斯卡最佳男配角獎提名。

他還曾在電影「教父2」中客串，其他參與作品包括1990年美國心理恐怖片「戰慄遊戲」（Misery）等。（譯者：楊昭彥）1110708

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