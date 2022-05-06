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朱芯儀乳癌帶孩子勇敢面對 夫壓力大恐慌症發作

2022/5/6 14:49（5/6 15:53 更新）
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節目「大雲時堂」主持人李四端（左）專訪罹患乳癌的藝人朱芯儀（中），她也帶著丈夫賈子宸（右）分享心路歷程。（MOMOTV提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月6日
節目「大雲時堂」主持人李四端（左）專訪罹患乳癌的藝人朱芯儀（中），她也帶著丈夫賈子宸（右）分享心路歷程。（MOMOTV提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）藝人朱芯儀罹乳癌，她與丈夫賈子宸（衛斯理）接受「大雲時堂」訪問。朱芯儀上節目說自己有對孩子坦承，希望一起勇敢面對，但賈子宸反而因雙親曾罹癌導致恐慌症發作，受朱芯儀鼓勵才求助專業幫助。

朱芯儀在節目中分享，因長年忙於工作深受胃病所苦，看報告前就有心理準備，確定罹癌後就積極治療，沒想到老公受到的打擊更大。賈子宸也坦言當時有想過「真的快扛不住了」，但也佩服朱芯儀治療時仍積極工作。

朱芯儀表示，因為「母親的天性」選擇直視病情，她認為剃髮已是最虛弱的模樣，面對孩子時，賈子宸透露小兒子曾誇獎媽媽就算光頭也很美，讓朱芯儀笑回：「這小孩以後懂生存啊！」

不同於朱芯儀的堅強，賈子宸因雙親罹癌壓力大，有段時間常落淚，受到妻子鼓勵，他才決定接受心理諮商，先把自己照顧好才有能力付出。

這集「大雲時堂」將於9日在MOMO TV播出。（編輯：張芷瑄）1110506

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