朱俐靜抗癌2年病逝 超偶3總冠軍美聲笑容成追憶

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）以「超級偶像3」總冠軍出道、勇敢對抗乳癌2年的歌手朱俐靜昨晚病逝，享年40歲。朱俐靜家人今天證實，總是帶給大家正能量的朱俐靜已經離開，而朱俐靜對工作、生活始終非常努力。

朱俐靜的官方臉書今晚貼出朱俐靜家人聲明：「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。」

朱俐靜家人表示：「對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中」，並懇請外界能給家人多一點空間和時間，後續會再公佈追思會的詳細資訊。

朱俐靜2009年以歌唱選秀節目「超級偶像3」總冠軍出道，並唱紅不少偶像劇主題曲，包含「真愛黑白配」的「一千萬次的淚水」、與畢書盡Bii合唱的「我會在你身邊」，還有韓劇「我的野蠻情人」片頭曲「存在的力量」等。

影片來源：福茂唱片

影片來源：超級偶像Super Idol

2021年初朱俐靜在時隔6年發行的新專輯「來日方長」記者會坦言，2020年因身體不適接受健康檢查，發現罹患乳癌。她在治療期間強忍身體疼痛錄音，並樂觀表示：「其他的夢想，不管時間長短，我最喜歡的就是可以透過音樂的方式，想要留一些好的影響給這世界和社會」。

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朱俐靜當時分享，專輯取名「來日方長」就是貼近她生病後的體悟，錄音時常哭到不行，「當時間是有壓力，就覺得什麼都要失去，「來日方長」是對於自己的期待，希望不要讓時間受限制，人都有那麼一天會離開地球，心態上不要限制自己，不然覺得時時離開、會很驚慌」。

去年10月朱俐靜也出席乳癌防治活動，還自稱是「負面教材」因投入工作忘記健康，透露自己每個月都會定期回診，也持續服用中藥和標靶藥物治療。朱俐靜最後一則臉書貼文停留在今年4月，宣導「世界急性骨髓性白血病日」，也呼籲大家時時關心自己及身邊親友的身體狀況，不要錯過任何身體釋放出的警訊。沒想到今天傳出她的逝世消息，讓喜愛朱俐靜的親友與粉絲相當不捨。（編輯：屈享平）1110704