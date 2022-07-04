更多編輯台推薦新聞：
張學友喊香港加油遭中國網友出征 專家：北京霸凌
兩岸

張學友喊香港加油遭中國網友出征 專家：北京霸凌

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子
文化

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看
生活

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

朱俐靜抗癌2年病逝 超偶3總冠軍美聲笑容成追憶

2022/7/4 20:00（7/4 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勇敢對抗乳癌2年的歌手朱俐靜3日晚間病逝，享年40歲。圖為朱俐靜2015年3月參觀「海綿寶寶：暢遊比奇堡特展」。（中央社檔案照片）
勇敢對抗乳癌2年的歌手朱俐靜3日晚間病逝，享年40歲。圖為朱俐靜2015年3月參觀「海綿寶寶：暢遊比奇堡特展」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北4日電）以「超級偶像3」總冠軍出道、勇敢對抗乳癌2年的歌手朱俐靜昨晚病逝，享年40歲。朱俐靜家人今天證實，總是帶給大家正能量的朱俐靜已經離開，而朱俐靜對工作、生活始終非常努力。

朱俐靜的官方臉書今晚貼出朱俐靜家人聲明：「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。」

朱俐靜家人表示：「對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中」，並懇請外界能給家人多一點空間和時間，後續會再公佈追思會的詳細資訊。

朱俐靜2009年以歌唱選秀節目「超級偶像3」總冠軍出道，並唱紅不少偶像劇主題曲，包含「真愛黑白配」的「一千萬次的淚水」、與畢書盡Bii合唱的「我會在你身邊」，還有韓劇「我的野蠻情人」片頭曲「存在的力量」等。

影片來源：福茂唱片
影片來源：超級偶像Super Idol

2021年初朱俐靜在時隔6年發行的新專輯「來日方長」記者會坦言，2020年因身體不適接受健康檢查，發現罹患乳癌。她在治療期間強忍身體疼痛錄音，並樂觀表示：「其他的夢想，不管時間長短，我最喜歡的就是可以透過音樂的方式，想要留一些好的影響給這世界和社會」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱俐靜當時分享，專輯取名「來日方長」就是貼近她生病後的體悟，錄音時常哭到不行，「當時間是有壓力，就覺得什麼都要失去，「來日方長」是對於自己的期待，希望不要讓時間受限制，人都有那麼一天會離開地球，心態上不要限制自己，不然覺得時時離開、會很驚慌」。

去年10月朱俐靜也出席乳癌防治活動，還自稱是「負面教材」因投入工作忘記健康，透露自己每個月都會定期回診，也持續服用中藥和標靶藥物治療。朱俐靜最後一則臉書貼文停留在今年4月，宣導「世界急性骨髓性白血病日」，也呼籲大家時時關心自己及身邊親友的身體狀況，不要錯過任何身體釋放出的警訊。沒想到今天傳出她的逝世消息，讓喜愛朱俐靜的親友與粉絲相當不捨。（編輯：屈享平）1110704

圖為朱俐靜2021年10月參與桃園萬聖節演唱會表演。（圖取自facebook.com/miusmiu）
圖為朱俐靜2021年10月參與桃園萬聖節演唱會表演。（圖取自facebook.com/miusmiu）
延伸閱讀
台灣年輕乳癌患者多 醫：治療多元預後佳勿諱疾忌醫朱芯儀乳癌帶孩子勇敢面對 夫壓力大恐慌症發作疫情害怕就醫延誤病情 醫院接連診出4乳癌患者10大致命癌症 肺、肝癌連42年死亡率居前2名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族