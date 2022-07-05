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倪匡逝世
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倪匡青年曾入共軍 墾荒取暖被控反革命改變立場

2022/7/5 15:10（7/5 15:19 更新）
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港媒報導，倪匡（前）3日在香港逝世，享壽87歲。圖為倪匡2006年8月出席台灣駐港光華新聞文化中心活動。（中新社）
港媒報導，倪匡（前）3日在香港逝世，享壽87歲。圖為倪匡2006年8月出席台灣駐港光華新聞文化中心活動。（中新社）
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（中央社台北5日電）已故作家倪匡畢生反共眾所皆知，但他年輕時其實曾經加入中共解放軍，並領導基層官兵，卻因蒙古墾荒的際遇徹底認清中共本質而覺醒。

德國之聲（DW）4日報導，倪匡

倪匡小檔案

  • 生日：1935年5月30日
  • 學歷：華東人民革命大學肄業
  • 得獎紀錄：第31屆香港電影金像獎終身成就獎（2012年）、香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎（2018年）

倪匡是知名科幻小說家、劇作家、評論家，作品包括「衛斯理系列」 、「原振俠系列」等，創作超過300部電影劇本。除科幻小說系列外，亦曾寫過靈異故事及武俠、偵探與情色小說。

1957年從中國移居香港，此後未踏足中國，1992年移居美國舊金山，2007年返港。妹妹亦舒也是作家。

與金庸、黃霑和蔡瀾被稱為香港四大才子。

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本名倪聰，1935年生於上海，16歲從名校輟學，改報考華東人民革命大學，並投身軍旅，之後被派往蒙古墾荒，因拆木橋生火取暖發生意外被控破壞交通，淪為反革命分子而逃兵。

倪匡生前曾回憶這段往事說，當時他和其他士兵在風雪中拆了一座木橋燒火取暖，又因他偷養的狼狗咬傷大隊長。

1956年5月，倪匡得知自己可能被判死刑而決定逃亡，先從內蒙古騎馬、再乘火車到大連，再搭船抵達上海，接著又步行3個月南下廣州，1957年7月，歷經九死一生從澳門偷渡，終於抵達香港。

倪匡說，他16歲到23歲的歲月裡，見證過飢荒，經歷土地革命、鬥地主，甚至自己最後淪為被批鬥的對象。這7年的生活讓他體認到，人可以在環境中如何生存，並徹底瞭解人可以委屈、卑微到什麼程度。

他還說：「人應該有生存的基本權利，這個基本權利是不可以被剝奪的」。

此後倪匡一貫堅持反共立場，公開場合毫不避諱表達自己的想法：「共產黨的本質不會變」。甚至聲稱「根本不相信一國兩制這回事」，只是「共產黨說了算」，又稱「愛國必須反共，反共才是愛國」。

倪匡的真知灼見，對照當前香港因「港區國安法」箝制而失去往昔東方明珠的活力，令人不勝唏噓。2019年香港電台節目「鏗鏘說」訪問他，當時倪匡曾說「香港如果失去自由，優點便會被毀滅」。

倪匡1983年的報章連載小說「追龍」，當中「預言」東方有個大城市要毀滅，「要毀滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍，人禍不一定是戰爭，幾個人的愚昧無知的行動，可以令大城市徹底死亡」，以及「只要令城市原來的優點消失，就可以令它毀滅死亡」。

2019年香港爆發反送中抗爭，當時在節目中大律師公會前主席石永泰詢問倪匡，書中所提的東方大城是否意有所指？倪匡坦率回答：「我當然指香港」。

倪匡曾感慨對香港未來感到悲觀，「共產黨管治的地方怎麼會有希望？沒有希望，等於中國大陸任何一個城市一樣。因此，香港的作用愈來愈小」，並深信「言論自由是一切自由之母，沒有言論自由就沒有任何其他自由」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110705

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