國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考【書評】

看到《國際政治理論與喪屍》這個書名，你可能會懷疑這是搞笑吧，但它是認真的，某個角度來說還很有預言性與前瞻性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

文：黃淑芳

看到《國際政治理論與喪屍》這個書名，你可能會懷疑這是搞笑吧。不管「陰屍路」「屍速列車」「屍戰朝鮮」有多紅，這種只存在於電影、小說裡的東西，怎麼會跟國際政治扯上關係，更別說還出書、10年改版3次，真的不是幻想文嗎？

它是認真的，某個角度來說還很有預言性與前瞻性。作者是正統國際關係學者，出版後還獲得美國出版商協會（Association of American Publishers）政府與政治散文獎榮譽獎。

這本腦洞大開奇書的作者丹尼爾．W．德雷茲納（Daniel W. Drezner）是美國塔夫茲大學（Tufts University）國際政治學教授、布魯金斯學會高級研究員，曾在美國財政部、知名智庫蘭德公司任職。他迷上喪屍電影之後，發現全世界在千禧年後，尤其是911恐怖攻擊之後儼然被喪屍主題征服，電影、影集、電玩、小說，喪屍無孔不入，Google搜尋熱度已超越「暮光之城」的帥氣吸血鬼。

德雷茲納把這些流行文化敘事與設定，放進正宗國際政治理論來解讀（基本上是根據Kenneth Neal Waltz的經典名著"Theory of International Politics"），沙盤推演一旦喪屍進犯，我們的國際社會將如何因應？現實主義者會怎麼做、自由主義者會怎麼做、新保守主義者會怎麼倡議，建構主義者又會怎麼主張？加上女性主義、後殖民主義這些變因又會如何？

強國自然比弱國有機會抵擋喪屍，國際間會出現各種結盟或強權暴力，例如「中華人民共和國可以利用喪屍的威脅作為占領台灣的藉口，俄羅斯可以用同樣藉口合理化對鄰近地區進一步的干預」。國際社會將成立「世界喪屍組織」來協調處理相關問題，也可能出現為喪屍權益奔走的非政府組織，以及洩露對抗喪屍機構情報的「喪屍解密」。最後則是建構主義的「規範擴散」，讓喪屍變成一種人類也會嚮往的生活方式或流行趨勢。當然，各國內部的官僚體系還是會忙於內耗、互扯後腿，光是建立SOP就累死三軍。

這本書最初是2009年德雷茲納發表在知名期刊「外交政策（Foreign Policy）」的部落格文章，引發學界熱烈迴響，很多國際關係教授建議學生讀這篇文章來理解深奧的國際關係理論。受到鼓舞的德雷茲納把短文擴大成一本書，2011年出版，2014年推出修訂版，2022年再推出「COVID-19末日版」，也就是我們讀到的中文版。

讀這本書最大的挑戰是得忍住嘴角上揚，愈熟悉喪屍次文化，這個挑戰就愈大。完全沒看過喪屍影劇或小說的讀者也別以為就能輕騎過關，因為你得邊讀邊判斷作者現在講的這個FBI如何如何、歐盟如何如何⋯⋯到底是真的還是掰的啊！一旦你和作者一樣相信喪屍已經從墳墓裡爬出來，隨時就要踏進國境，這些國際政治理論推演就毫無違誤。如果把COVID-19當成喪屍代入，德雷茲納的推演⋯⋯相當接近我們剛剛經歷的兩年。

書中幾次提到台灣，都與中國有關，德雷茲納一本正經地批判中國的政治體制將如何影響對抗喪屍的成效。基於這個理由，我想這本書的中文版大概只有台灣能發行了。（編輯：簡莉庭）1110720

《國際政治理論與喪屍》作者丹尼爾．W．德雷茲納將喪屍放進正宗國際政治理論來解讀、出書，還10年改版3次。（圖取自facebook.com/danielwdrezner）