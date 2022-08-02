恐怖小說家是怎麼練成的 韓版史蒂芬金全建宇心路歷程【書評】

文：黃淑芳

讀《我是恐怖小說家》之前，google了作者「全建宇」，這位恐怖小說家寫的恐怖小說還沒有來到台灣讀者眼前，倒是先出了這本「類自傳」。

7月中旬，韓國電影「邪門」在台上映，宣傳重心除了女主角徐令姬，就是有「韓國史蒂芬金」之稱的原創小說作者全建宇。這部小說還在籌備階段，就確定改編成電影，是韓國影壇罕見的嘗試，作者的口碑與銷售保證也可見一斑。

由徐令姬（圖）主演的電影邪門改編自韓國作家全建宇的小說，徐令姬透露不敢一個人在晚上讀本片劇本，為了壯膽於是夜奔超商讀本。（采昌國際多媒體提供）

全建宇，1979年出生於蔚山，在釜山長大；大學時期主修海運管理；擔任雜誌社記者6年後，2008年透過恐怖文學徵文獎出道，著有《夜晚的說故事者們》《漩渦》《考試院怪談》等。

雖然恐怖電影一直有固定的市場，但恐怖小說確實如同全建宇形容，處於「文學裡的邊疆地帶」，每次被問起為什麼會選擇寫恐怖小說、為什麼會愛上恐怖小說，他都覺得很難講得清楚，對他而言，這就好比吃辣一樣，有人熱愛，也有人完全沒辦法碰。

《我是恐怖小說家》就是為了回答相關FAQ而寫。全建宇回頭檢視自己的成長歷程，因為媽媽是恐怖小說迷，他從小就跟著大人讀懸疑小說，靠著說鬼故事成為班上風雲人物，讀《魔女嘉莉》感受到史蒂芬金深沉的憎恨，因為「13號星期五」開啟了對B級恐怖片的熱愛，讀完鈴木光司的《七夜怪談》大開眼界，下定決心寫恐怖小說，把他的想法用恐怖小說傳達給世人。

對於不了解恐怖小說的讀者而言，《我是恐怖小說家》可以說是一本入門指南，書裡沒有恐怖成分，倒是彙集了近30年重要恐怖小說與電影清單，全建宇回顧自己觀影或閱讀體驗，很努力、坦率地與讀者分享這些作品為什麼打動粉絲，以及外人最難想像的一環：恐怖究竟如何轉化成內心的暢快，還帶來歡笑，不僅僅是暫時遁逃、遠離現實而已。

全建宇不厭其煩地強調，現實比恐怖小說更可怕，世界上最可怕的是貧窮，「恐怖小說中的鬼魂，只要將書闔上就能消失，但下個月要繳的信用卡費卻是現在進行式」，不用害怕恐怖小說，機緣俱足時，不妨讀讀看吧。（編輯：林傑立）1110802