韓國恐怖女王徐令姬發功 「邪門」導演揭靈異事件

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（中央社記者王心妤台北6日電）韓國「恐怖女王」徐令姬主演的「邪門」昨晚在首爾舉辦試映會，徐令姬表示直到演完才感到放鬆，導演姜東憲則分享有場戲明明已拔掉電話線，現場卻還有鈴聲響起，讓人毛骨悚然。

「邪門」昨晚舉辦記者會，導演姜東憲、音樂導演尹尚、演員徐令姬、金甫珉都出席分享拍攝點滴。徐令姬繼「女哭聲」後相隔4年再以鬼片重返大銀幕，演出精神瀕臨崩潰的妻子與母親，她表示現實中就過著母親的生活，因此試著把當母親的情感融入角色，尤其是精神、肉體都很痛苦卻又無法向家人表達真心，可說是一大挑戰。

片中飾演徐令姬女兒的金甫珉被問到會不會害怕，金甫珉說：「一點都不害怕，反而是更加愉快的拍攝現場，我甚至沒有做惡夢。」她也感謝徐令姬的照顧，讓拍攝過程非常輕鬆。

姜東憲則分享拍攝一場男主角要去房屋公司的戲，現場明明拔掉電話線，但男主角一說話就響了起來，「我當時生氣說為什麼沒好好檢查，結果他說到同一句台詞的時候，電話聲竟然又響起來了。」

「邪門」改編自恐怖小說家全建宇的同名作品，全台將於15日上映。（編輯：屈享平）1110706