無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險【書評】

文：黃淑芳

故事的開始，是插畫版魯賓遜漂流記。

醒來時，這才發現來到一座無人島…

我一無所有，也失去了記憶。

不斷逼近的謎樣生物，以及神祕的文明遺跡…

我在日記裡記錄了這不可思議的100天。

遭遇海難，獨自一人漂流到孤島的「我」，為了活命，設法從無中生有，鑽木取火、捕魚採菇，用石頭磨成刀斧、製作弓箭獵鹿，打造樹屋、躲避野獸，試圖靠著自製竹筏離開孤島，又被大海送回原地。眼看著可能要老死在這座島上，還忍不住介入怪鳥家族和雙頭巨蛇的大戰，一邊探索島上疑似人類文明發展的遺跡，一邊吶喊好想回家，到底怎樣才能逃出生天，隱約浮現的記憶顯示，妹妹還在家裡等我...。

《無人島漂流100日日記》是一本充滿日本色彩的繪本，最大的特點與創意在於以「箱庭」為核心。這個「箱庭」既是日本江戶時代起流行的，放進人偶、房屋、微縮場景的觀賞用小箱子，也是電玩遊戲裡的關卡切換與設計美學。

「我」在無人島上的100天，每一天都以一個（或數個）箱庭呈現，讀者以上帝視角看到立體箱庭的層次與結構，看見主角看不到的三度空間祕密，地下洞穴、樹的背面、海的對面。把每一天的小箱庭像樂高積木一樣組合起來，似乎可以拼湊出孤島的面貌，同時窺探島上多種神祕生物的存在。

這不只是魯賓遜漂流記，而是融合了推理、冒險、科幻的孤島逃生，而且是雙重立體版。就在你以為看完100天漂流日記，默默祝福「我」揚起船帆返航回家時，作者冷不妨遞來另一本日記，原來還有彩蛋、還有另一個「我」要回家的故事！如果沒有第一個「我」，後面這個「我」可能永遠回不了家。

俄羅斯娃娃，一層套著一層。雙重孤島逃生、雙重「我要回家」的故事。

作者gozz是日本知名插畫家，曾獲2020年日本電玩「魔物獵人」官方插畫大賽「最優秀大獎」。COVID-19疫情期間，居家時間變長，他決定透過Twitter來發表創作，選定一直想畫的題材：無人島、求生，並且以箱庭插畫來呈現。

Twitter連載式的更新、與困居荒島的主角一樣因為居家防疫而行動受限制的生活，讓讀者對這個故事更有投射感，彷彿置身其中，恨不得替「我」設想破關脫逃之計。「我」在無人島上，從驚駭、否認現實、努力脫逃，到正視自己無能為力，準備在島上認真生活下去，再到柳暗花明的轉折，「如果無論如何都會死在這個島上的話，現在就認真地生活吧」的心境，也相當激勵人心。

這個創作一砲而紅，箱庭微縮剖面繪法、細緻的筆觸、溫柔的鋪陳，值得細細品味。引進這本書的鯨嶼文化，鎖定圖像出版的意旨鮮明，今年推出的《20KM/H》《紅色褲襪男》《臺南日式建築紀行》《大和日記》等，都是以漫畫、手繪、攝影為主題，印製費工的書，未來選書也很值得期待。（編輯：鄭懿君）1110924