不便利的便利店 不便利年代的韓風療癒【書評】

書中一再出現的「嗆嗆嗆」組合指的是韓語發音都以cham開頭的芝麻泡麵、鮪魚飯捲、真露燒酒。出版社以此概念布置書店陳列。（中央社）

文：黃淑芳

我們早就習慣無所不在的便利商店，幾乎每個街廓都有一家（或者更多），店員會煮咖啡、熱鮮食、收送包裹、開群組揪團購，十八般武藝樣樣通，「歡迎光臨」喊得震天響。我們在這裡短暫停留，取得所需與補給。有時候甚至拿它充做臨時安親班，把孩子放在這裡寫功課。不管深夜或清晨，這些明亮光潔的小店都販賣著信賴，提供安心與便利。

標榜不便利的便利商店，會是什麼樣子？韓國作家金浩然創造了一家。

這家便利店位在首爾車站附近的老市區青坡洞。東西比超市貴，家庭主婦不會來。生意不太好，不敢進太多鮮食便當，怕賣不完得報廢；進貨品項少，客人挑不到喜歡的東西就更不願上門，陷入惡性循環。能撐住沒關門，完全是靠退休族老闆廉女士的一念之仁：如果把店收了，幾個員工就沒工作了。

這個善心的老太太有一天在車站弄丟錢包，因緣際會「撿」回一個酗酒失憶的街友「獨孤」，讓他頂上臨時出缺的大夜班店員工作。他動件有點慢，反應有點慢，講話有點口吃，努力戒酒也勸阻顧客喝酒，還會忘記鎖店門就衝去上廁所，自嘲這家便利店真的不太便利。

但是獨孤來了之後，這家店生意變好了，員工、常客、老闆的身上都發生了各種各樣的改變。難道獨孤有什麼超能力？可是他連自己的名字都想不起來啊。

韓國2021年出版，大賣70萬本的小說《不便利的便利店》，文字極為淺白，故事也很簡單。作者賣的是便利店背後的社會觀察、不便利但暖心的魅力，讀者買的是療癒的信念、小小的慰藉。這本書出版在COVID-19疫情期間，所有習以為常的日常都變了，原以為理所當然的便利也都不再，但我們還是要過日子，還是要相信、追求小小的幸福。

「巴布狄倫的外婆曾經告訴他，幸福不是在通往目標路途上的某樣東西，而是那條路本身就是幸福。你所遇見的每個人，都在苦苦掙扎著與什麼對抗，所以你必須親切待人。」

「便利店是個人們來來去去的空間，無論店員還是客人，都只是短暫停留的過客。便利店就像是間加油站，讓人們用物品或金錢為自己加值。」療癒小說必備的動人金句，金浩然信手寫來，不煽情但誠摯。

我們都是普通人，有著普通的能力、普通的煩惱，過著普通的日子，心裡總是有大大小小的怨言。讀完這本小說，或許你會好想喝玉米鬚茶、想吃書中一再出現的「嗆嗆嗆」組合；或許你也會思考一下，當你伸出手拉人一把，最後獲得幫助的人是他，還是也包括你？（編輯：劉千綾）1110928