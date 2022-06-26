石之美術館創意全因缺預算 隈研吾：建築師不把問題歸咎於人【書摘】

位於栃木那須的石之美術館，是由舊石材倉庫改造而成，因為預算吃緊，反而激發建築師隈研吾更多精彩創意。（圓神出版社提供）

（中央社網站）下次去日本，你想去哪裡？除了熟悉的一線城市，不妨加點內行人的巡禮。關東栃木縣有不少建築名家隈研吾的作品，其中， 2000年完工的石之美術館是隈研吾自認生涯十大重要轉機之一。原本對石材敬而遠之的他，在這裡嘗試了石材的多元應用，以及出人意表的借景，讓這個美術館本身也成為重要的藝術品。

隈研吾，1954年生於橫濱，東京大學建築系畢業；擅長運用木材、泥磚、竹、紙、石板等天然建材，打造結合日式和風與東方禪意，標榜帶有溫度、退一步的「負建築」（相對的是建物凌駕周邊環境的「勝建築」）。2020年東京奧運主場館國立競技館，就是他的作品。

曾任建築專業雜誌《日經Architecture》總編輯的圖文作家宮澤洋，實地探訪隈研吾最具代表性的50件建築，把它們分為驚豔系、幽靜系、舒展系、隱晦系4大類，以千幅手繪彩色插畫詳盡說明每項建築的特色、創意與看點，發表《隈研吾建築圖鑑》，兼具美學、知識和旅遊實用性，讓外行人也能看懂門道。書中收錄隈研吾與宮澤洋的對談，由隈研吾親自解析關鍵作品。

位於栃木那須的石之美術館，是隈研吾自認生涯中十大轉機的作品之一。這座由舊石材倉庫改建的美術館2001年獲得國際石材建築獎，是日本建築首例。隈研吾在美術館內留下的格言更展現名家高度，對任何職業都深具啟發性。中央社取得授權，與您分享相關內容。

隈研吾：在此之前 我對石材敬而遠之

隈研吾：2000年開始從事暫時性建築的設計，對我而言這是很大的轉機，而石之美術館就是開端，暫時性建築很方便，可以拿各類的材料來實驗。我會用一些從未用在建築上的奇奇怪怪材料，也是從這時候開始的。

我與石屋的職人們，不斷地邊做邊思考石材的運用方式，從此對於建材有一番新的認識，在這之前我對於石材是敬而遠之的。

宮澤洋：應該說是避而不用吧？

隈研吾：石材建築給人一種虛假的意象，也就是後現代主義的那種虛假感。例如在混凝土貼上薄薄的一層石片，就會給人這樣的感覺。我不想用這種方法，而是讓石頭本身來產生真實感，石之美術館印證了我這個想法。

宮澤洋：我認為這個建築在石材運用上十分卓越。周圍環境的搭配設計也很不凡。從前面的道路看一覽無遺，兩邊的牆上方也看得到民宅的2樓。為什麼您會做這樣的設計呢？

隈研吾：因為這案子從開始就缺經費。如果資金夠的話，面對道路這面就會封起來，牆也因為預算之故被刪除，導致無法遮住民家的2樓。但是在建造的過程中，反而發現其實這樣的設計也不錯。人們常說「美麗的借景」，即使不美的景物，只要給予輔助線，也可以成為秀麗的景緻，不是嗎？

在設計「水／玻璃」（1995年）的時候，也考慮到利用輔助線。輔助線的對面是海，所以有了美麗的借景。如果輔助線本身就很具有美感，那對面的景也自然會變得更美。我是在這樣的思考之下，石之美術館的矮牆就此孕育而生。

曾是建築雜誌總編輯的宮澤洋以手繪插圖詳細註記、解說隈研吾的設計。（圓神出版提供）

單品材料的一條龍模式：石之美術館

這是2000年完成的「那須．自然素材三部曲」之一。將原有的石造倉庫轉為美術館，隈大師與石材職人共同想出許多巧思的設計。利用原本分散的環境，透過建築使之一體化，這樣的做法對後來的隈大師有深遠的影響。

全景是如此的美麗！隈大師在雜誌上發表時，很謙虛的表示「在型態（輪廓線）上幾乎沒有特別去表現」「只在原有石造倉庫的周圍，用低矮的『圍牆』圍起來而已」。但是，這矮牆的設計效果非常好。旁邊民家的屋頂露出來，看起來整個輪廓線是相連在一起的。

隈大師最初本是想要設立高牆，隔絕周圍的噪音。可是在預算不足的狀況下，轉念為「如果這樣，不如就向一旁的民家借景」──這部分並沒有被報導，即使雜誌所發表的照片也是左右被裁切掉，所以看不出來。

原有的石造倉庫有兩棟，問題是怎麼使之連結起來？一般的作法應該是在兩棟之間建一座大棟的建築來連結。但是在預算有限的情況下，隈大師以「群造形」的方式來施作，一反常用手法，做一種不同的嘗試。

兩座石造倉庫的內部是將新增的木材與舊木材靈活的搭配在一起，圍繞整個空間。這裡可以和廣重美術館的量感相對照。之後的「隈流木造」風格，就是從這種粗糙感所衍生而來的。

宮澤洋認為，石之美術館內部新舊木材混搭的粗糙感，就是隈研吾「隈造木流」風格的起點。（圓神出版提供）

接著，我們來看主角「石」，令人驚訝的石材使用方式。第一展覽場採「薄板留空」設計，茶室以「彩色石柱」來呈現。第一展示室則是進入的瞬間感到昏暗、看不清楚，等到眼睛習慣了，就可以看到它居然是極薄的大理石；看似平凡無奇的牆面也大有玄機。如果用料理比喻，這就像是單種食材的一條龍套餐。

石之美術館展示的隈研吾格言

我常以「石之美術館」為例，告誡事務所裡不太適任的員工。不適任員工的特質，就是什麼問題都怪罪他人，常感嘆「客人的美感很差、預算不夠、自己老是被分配到預算少但沒意思的工作」。我認為身為一位建築師最不可或缺的特質，就是「從不將問題歸咎於他人」。 為什麼這麼說呢？在建築設計時，如果將問題歸咎於他人，那是無止境的，永遠可以找到無限上綱的理由，預算、法規、美感很糟等等數不完的藉口。建築師所應具備的條件，是不諉過他人，也無視那些隨處可見但其實微不足道的不利條件，只要拚命地去思考，要留下什麼樣的建築給這世間就好。 我會提出「石之美術館」的例子，來教育那些只會將責任推給他人的少爺員工，正是因為像這個條件這麼苛刻的案子非常少，當然這樣說，對於委託人白井先生不好意思。他希望能使用收藏的石材來改建，不過預算又非常低。但感謝白井先生允許我們自由地使用這些石材，我們的石材職人（70歲左右）將白井先生的石材切割運用，在兩位職人互相切磋討論中，創造了誰也沒有嘗試過運用石材的精心設計。比起這樣的苦鬥，你們平常負責的，可以說是天造地設、完美亮麗的案子了，我是以此來激勵那些員工。 在石之美術館之後，我也和白井先生運用許多種類的石材，共同挑戰了各類的建案。與白井先生共事的4年中，我學到了不歸咎他人的奮鬥精神。（隈研吾）

（書摘由圓神出版社授權，經中央社節錄整理）（編輯：林傑立）1110626

日本建築大師隈研吾。（圖取自instagram.com/kkaa_official）

（圓神出版提供）

書名：隈研吾建築圖鑑：專業導覽及手繪千幅圖片，美學、知識、旅遊一本全收錄

作者： 宮澤洋

譯者： 李豪軒

出版社：圓神

出版日期：2022/06/01