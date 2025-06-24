美民主黨眾議員推決議案 約束川普對伊朗動武

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國3位民主黨籍聯邦眾議員今天提出一項戰爭權力決議案，目的在美國上週末空襲伊朗核子設施後，約束總統川普對伊朗動用軍事力量。

路透社報導，川普所屬共和黨在眾議院和參議院均占多數，任何限制川普行動的決議案都不太可能在兩院通過。

伊朗23日鎖定卡達一座美軍基地攻擊，報復美國空襲伊朗核設施。

美國民主黨眾議員海姆斯（Jim Himes）、米克斯（Gregory Meeks）和史密斯（Adam Smith）今晚發出聯合聲明。川普稍早在社群媒體上宣布以色列和伊朗已同意停火。

這3名眾議員說：「絕不能允許川普總統在未經國會批准的情況下，對伊朗或任何國家開戰。」他們還說，川普「未經有意義的磋商或國會授權」就下令空襲。

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部分民主黨和共和黨議員呼籲國會限制川普對伊朗動用軍事力量，阻止美國捲入這場衝突。許多美國民主黨議員表示川普的行為違憲，並說國會才有權對外國宣戰。

眾議院議長強生（Mike Johnson）今天稍早說，現在不是考慮戰爭權力決議案的時候。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140624