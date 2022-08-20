栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

文：黃淑芳

第一次看《栞與紙魚子》時有點傻眼。開篇就是詭異的人頭飼養物語，少女栞在路上撿到一顆人頭，把它帶回家，找同學紙魚子來研究該怎麼處理。紙魚子回家翻古書找解答，兩人一起把人頭放進水族缸，餵了飼料，看著人頭像魚一樣游來游去，煞有其事地養起人頭來，完全不理會警方正在搜尋命案消失的頭顱。

她們養這人頭要幹嘛呢？沒幹嘛，就只是養著而已。

（獨步文化提供）

這兩個少女所在的胃之頭町（其實就是發想自井之頭恩賜公園所在的井之頭町），什麼怪事都可能發生，發生什麼都不奇怪。家裡養的貓變成一個中年大叔；新搬來的主婦沒有身體，只有一張比門還大的臉；夜裡出現巨魚讓人連同房子一起消失，消失不見的人回來之後有形無魂，栞與紙魚子殺到巨魚巢穴救人，被抓走的人還不想離開。

讀者覺得天哪這是什麼鬼，但這兩個少根筋的少女和他們身邊的人對周遭發生的一切都習以為常，該逃命的時候他們會跑，逃不掉的時候也沒哭天搶地，反而覺得這樣其實也不壞嘛。

該怎麼定位這部漫畫？主題看似恐怖，情節開展卻又有點耍冷搞笑。說它恐怖，在諸星大二郎的作品裡，《栞與紙魚子》的畫面不算陰森可怖，恐怖的是這些故事的構想，以及胃之頭町人的泰然自若。

胃之頭町人的泰然自若，讓日常與異常的分界變得模糊，讓好事與壞事的區別變得曖昧。見怪不怪，其怪自敗。引進這部漫畫的獨步文化給這套書下了個警語：不要思考，感受就好。栞與紙魚子對各種怪事的回應方式，愈看愈好笑。當你忍不住嘴角上揚時，就進入諸星大二郎奇妙的幽默世界了。

《栞與紙魚子》第3冊中有困在古書地獄之家苦苦尋找一本奇書的人、被書壓死的藏書家怨靈等，對愛書人而言笑點爆滿。（獨步文化提供）

1949年生於足利市的諸星大二郎，出道超過半世紀，陸續獲得手塚治虫文化獎漫畫大獎、文部科學大臣獎、日本漫畫家協會獎漫畫部門大獎。他開創結合歷史與民俗怪談、科幻與玄祕、恐怖與搞笑的風格，線條簡潔又不失細膩，日本知名漫畫家浦澤直樹稱他是「漫畫家中的漫畫家」，對日本漫畫界影響深遠。

1995年開始連載的《栞與紙魚子》也在2008年獲得文化廳媒體藝術祭漫畫部門優秀獎，台灣早年曾經出過兩集，獨步文化今年重新出版收錄13年連載作品的4冊漫畫，銷售成績不俗。8月剛發行的第3冊，對愛書人而言是笑點爆滿的一集，困在古書地獄之家苦苦尋找一本奇書的人、被書壓死的藏書家怨靈、用自己的手指做餌在海邊「釣」書的釣客、被食字魚吃成缺字本的珍本書...都讓愛書讀者拚命點頭認同啊。（編輯：劉千綾）1110820