懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝【專訪下篇】

文：黃淑芳

被譽為「女版金庸」的武俠小說家鄭丰，2007年出道以來累積了一票鐵粉。早些年太常被問到她年幼的孩子會不會讀媽媽的作品，她乾脆寫一部讓孩子也看得懂的《奇峰異石傳》回應，成功擄獲小學生讀者的心，為武俠小說帶進新生代粉絲。

鄭丰在新作《綾羅歌》後記如話家常地對讀者訴說生活近況：孩子長大了、老貓病逝之後添了兩隻小貓、疫情期間如何努力適應「新常態」、受到什麼樣的觸動。讀來誠摯動人，她也在接受中央社書面專訪時剖析武俠小說的終極魅力，並透露在靈感不可控的情況下，她如何「控管」寫作進度。

問：很多讀者、評論注意到您筆下的女俠形象，《綾羅歌》的女俠也扮演非常關鍵的角色。身為女性武俠小說家，您在刻劃女俠角色時，有特別想要強調的意象嗎？在您的小說裡，愛情所占比重似乎愈來愈淡，這是有意為之嗎？

答：《綾羅歌》中唯一的女俠，就是沈家二娘沈雒了。她個性坦蕩仗義，從小就看不慣母親和家人排擠自己的庶兄，挺身替他出頭，幫他說話，這是十分難得的性格特質，尤其是出現在一個小女娃兒的身上。她之後為了報仇，大膽跨入她完全不熟悉的江湖，即使練成了一身高深武功，但她仍是個出身富貴之家的小娘子，在種種想法和觀念上都非常天真，而她偶遇的江湖人物，卻不幸帶給她一世難忘的傷痛。我希望她能逐漸走出傷痛，找到自己的一片天地，但她特立獨行的性格，加上一身武功，往後只怕將繼續不容於世。唯一能欣賞愛護她的，可能就只有小兄沈綾了。

我的每部書中都有幾位性情堅強的女性角色，如燕龍、鄭寶安、百里緞、宇文還玉、裴若然、子嫚等，即使有些並非俠客，但都有著自信堅毅、秉持原則、獨立自主的一面。她們統一的特色是「非花瓶」、「非附庸」，不是男性角色的跟班，不是小鳥依人、需要他人解救保護的柔弱女性，也不是毫無理由就無怨無悔、瘋狂地愛上主角的癡情女子。

關於愛情，在早期的故事中，愛情都是男女主角的故事核心，但在後來幾本書中，愛情確實越來越少，從《神偷天下》開始，主角原本活得漫無目的，後來將一生奉獻於保護小皇子，生命中再無談情說愛的空間；《生死谷》的3個主角在極端殘酷的環境中長大，他們之間建立起的是深刻的生死之交，愛情完全無法在他們之間生根；《巫王志》的主角們忙著在殘酷的王位爭奪中生存下去，只有被放逐到蠻荒之地的子嫚曾經歷過幾段感情，但他們的人生重心仍是爭奪商王之位。《綾羅歌》的主角們也長期處於權鬥和掙扎之中，愛情因此成了奢侈品。

這個趨勢，我想這跟我年齡增長有關吧？年輕時對愛情的珍視，轉變為年長後對親情的側重，以及對理想的追求，似乎漸漸沖淡了愛情無上的信念。愛情誠可貴，但生命中確實有比愛情更加重要的事情，值得我們以一生去探索追求。

問：出版《天觀雙俠》時，您說過在這個時代寫武俠小說「也許是個不大合潮流的夢想了」。十多年來，您的武俠小說深受歡迎，銷售實績證明市場仍在、讀者仍在，只是寫武俠的作者很少。現在的您依然擔心寫武俠是個「不大合潮流的夢想」嗎？

答：我覺得武俠仍舊是個「不大合潮流的夢想」。

我的讀者雖然不少，但武俠這一塊確實沒有昔時那麼風光了。我相信市場和讀者都在，但是需要有執著又帶點傻勁的作者去繼續創作，因為創作是一件既漫長又孤獨的事情，版稅收入也不見得非常豐厚，最終還是得憑著一腔熱情去寫，不計回報。今時今日願意這麼做的人，應該可說是十分不合潮流吧！

問：寫武俠小說多年，您對「俠」的信念是什麼、可曾有所改變？對您而言，武俠小說最大的魅力何在？為什麼我們始終需要武俠？

答：我的信念一直沒有改變，我認為「俠」就是選擇做對的事：不趨炎赴勢、諂媚嫉妒，對他人常懷悲憫，願意伸出援手；不管在什麼樣的情況之下，特別是在艱難的挑戰之下，仍能擇善固執，這就是俠的精神。

武俠小說最大的魅力，就是其中藏有無盡的可能性，以及堅信人性的善良面。真實世界可能沒有那麼完美理想，武俠小說的世界卻總有著正義公理、是非對錯。我們需要武俠，因為我們需要相信世間有真理是非，有善良光明。

問：您的4個兄弟最初聽到您在寫武俠小說時有什麼反應？這群一起讀武俠長大的夥伴們，對您的創作可曾提供什麼意見或反饋？

答：我的兄弟們的反應？哈哈，我出版第一本小說也是15年前的事了，我其實不大記得他們的反應了，大約就是很驚訝吧！怎麼妹妹／姊姊開始寫武俠小說了，她不是在投資銀行上班嗎？不是已經生了3個孩子嗎？哈哈。

他們有給我不少的回饋和意見，但是我在出書之前並不會跟他們分享內容。

問：您曾提到由海明威等作家的經驗察知創作可能有一定年限，因此希望在能寫的時候盡量寫。您會設定一定期間內要寫完多少字、多久完成一部作品嗎？您有特定的寫作儀式嗎？在什麼情境下最能運筆如飛？

答：如果有一定的截稿日期（編輯大人訂下的，通常是根據每年書展的日期來定），我就會有個清楚的目標，何時要寫完初稿，何時要完成大修，何時要完成二修、三修等。我會根據截止日期做出計畫，每天寫作或修改多少頁，不達標就不能做別的事情。這樣逼迫自己，才能循序漸進地將一本書寫出來。如果懶懶散散、隨心所欲地寫，那麼10年也磨不出一套書來。所以一定要嚴以律己，認真地跟隨事先訂好的日程表，才能在期限之前寫出完稿來。

通常寫作的話，我是根據一週10頁的進度，修改則是一週50頁左右。通常我能在兩年之內寫出一套50-70萬字的小說，前半年主要是找資料和醞釀情節人物，最後半年大多在修改補正，真正寫作大約只有一年的時間。一頁大約1000多字，一年52週剛好能寫出一部50萬字的小說。但是在寫的時候並不知道書會有多長，超過50萬字是常有的事，如《綾羅歌》最終有77萬字，《巫王志》則有90多萬字，那是花了兩年多寫出來的。

今年4月大改《綾羅歌》的時候，整天除了改稿什麼別的也不做，每日看稿超過12小時，眼睛和精神都感到非常疲勞，但辛苦還是有代價的，畢竟趕在4月底、5月初改完了。儘管每次改稿都不盡滿意，感覺總有不少漏洞或沒有想清楚的地方，但也只能如此了。

寫作儀式是沒有的，泡杯咖啡，打開電腦逼著自己去寫作和修改，這就是我唯一的寫作方法了。什麼情境下能運筆如飛？這樣的情況其實還滿少的，大部分時候寫作都是牛行蝸速，一頁一頁、一行一行慢慢寫出來。平時如果多思慮故事的人物和情節，那就會有多點新的東西出來。

問：您曾提到《奇峰異石傳》的目的是寫一部讓小孩也愛看、看得懂的武俠，像哈利波特這樣。這個心願既已達成，您是否設定了下一個挑戰目標？

答：我對《奇峰異石傳》是十分滿意的，因為過去幾年聽見不少小學生開始閱讀《奇峰》，並且滿喜歡故事的內容，進而開始閱讀金庸小說，這讓我感到欣慰萬分：當初我就是立志寫一套專門給小學中高年級看的少年武俠小說，讓他們能逐漸步入武俠的殿堂，這個目的算是達到了。

我還沒有設定下一個挑戰的目標，目前只希望自己還有更多的靈感和動力，能夠繼續寫下去。（編輯：簡莉庭）1110715