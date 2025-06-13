以色列攻擊伊朗 台股走跌盤中22200點上下震盪

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（中央社記者張建中台北13日電）以色列開始攻擊伊朗，區域緊張升溫，衝擊日本和韓國股市下挫，台股同步走跌，最低達21984.36點，下跌逾300點，跌破22000點關卡，不過，隨著買盤湧入，跌勢收斂，指數於22200點上下震盪。

台股加權指數11時為22123.56點，下跌164.26點，成交值約新台幣2190億元。

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台積電今天股價走勢疲弱，盤中達1025元，下跌20元，市值滑落至26.58兆元，影響大盤161點。聯發科、世芯-KY、力旺等權值、高價股紛紛走跌，電子類股指數下挫逾1.6%。

傳統產業股漲跌互見，機電、造紙和橡膠類股指數皆下挫逾1%，表現相對疲弱，航運類股在長榮和陽明震盪走高推升下，類股指數逆勢上漲，表現相對強勢。（編輯：楊凱翔）1140613