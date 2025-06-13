當台灣鐵扇公主遇上法國小女孩 台法合製科技京劇

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（中央社記者李若韻巴黎12日專電）由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」，10日於巴黎舉行記者會，宣布將於8月起展開台法巡演。這部融合光學劇場技術與女性視角的創新京劇，將呈現台灣美學與國際民主精神。

當西遊記的主角不再只是孫悟空、當京劇舞台融進一片似真似假的科技薄霧、當身著傳統古代戲服、霸氣與權力交戰的台灣鐵扇公主，遇到一位內向社恐、躲在文學世界裡幻想的法國小女孩時，她們將會說什麼？

記者會由駐法國台灣文化中心協調於駐法代表處舉行，約20位巴黎媒體與藝文人士出席。來賓首先於庭院欣賞劇情片段，由飾演鐵扇公主與孫悟空的演員從台灣親至巴黎演出；隨後由國光劇團、法國里昂新一代劇場（Théâtre Nouvelle Génération）、巴黎孟芙劇場（Théâtre Silvia Monfort）三方代表說明製作理念。

台法首創科技「公主與她的魔法扇」由國光劇團、法國里昂新一代劇場、巴黎孟芙劇場三方合製，於6月10日在巴黎舉行巡演前記者會說明製作理念。圖右1為國光劇團團長張育華，右2為巴黎孟芙劇場共同負責人勒克雷爾（Ninon Leclère）、左1為巴黎孟芙劇場共同負責人巴基耶（Jean-Baptiste Pasquier）、左2為法國里昂新一代劇場總監馬紹（Joris Mathieu）。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日

劇場導演馬紹（Joris Mathieu）為核心人物，是法國里昂新一代劇場總監。該劇場自1998年創立以來，專注於運用科技探討人與世界的關係，並擅長營造詩意、懸浮的視覺空間感，其最著名技術「光學劇場」(Optical Theatre)可透過薄紙，創造幽靈般的全息投影（Holography）。

馬紹自2019年起與國光劇團合作「公主與她的魔法扇」，至今已5度來台進行田調與訪談，「他發現台灣雖以發展科技文化為名，但仍非常注重傳統藝術，兩者共存並相互提問，這促使他思考該如何讓科技與京劇對話。」

記者會上，馬紹向法國媒體解釋，京劇在華語文化中的地位，類似某一段時期的「法蘭斯喜劇院」（Comédie Française）。國光劇團的嚴謹風格，可類比如Peter Brook、Ariane Mnouchkine、Robert Wilson等國際劇場導演的創作體系，展現高度制度化的表演訓練與文化深度。

由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」將於8月在台灣、10月在法國里昂、巴黎舉行巡演，展現獨有並創新的台灣美學。圖為劉珈后飾演的鐵扇公主（左）與王詠增飾演的美猴王（右）。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日

為此，馬紹以尊重和致敬的方式，在「公主與她的魔法扇」保留「西遊記」的人物、形象、服裝、化妝的同時，再建立一位10歲法國小女孩與她父母的虛構故事，並透過「光學劇場」的科技裝置，讓來自東西方世界的兩組人物虛實相遇，並為了一個目標共同奮鬥。

在「公主與她的魔法扇」出現的法國小女孩，因對世界感到焦慮而不敢踏出家門，沉浸於文學世界裡，藉由想像來逃避、甚至是解決當代社會正面臨的衝突。

馬紹說：「小女孩的角色絕非偶然，她是一個擺脫困境、結束危機的象徵。在我與同事反覆造訪台灣的經驗中，我們感受到台灣是個充滿自由氣息，並強烈渴望民主的國家。我必須說，每當我對法國與歐洲政局感到焦慮時，台灣精神總讓我重新振作，這正是本劇的養分來源」。

除融入歐洲視角外，「公主與她的魔法扇」亦強調台灣美學的主體性。

法國里昂新一代劇場總監馬紹（Joris Mathieu）（右1）為台法合製科技京劇「公主與她的魔法扇」的核心人物，該劇場專注於運用科技探討人與世界的關係，其最著名技術「光學劇場」可透過薄紙，創造幽靈般的全息投影，將透過此裝置，讓劇中來自東西方世界的兩組人物虛實相遇，並為了一個目標共同奮鬥。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日

國光劇團團長張育華接受中央社專訪時表示，京劇作為一種非物質文化遺產，在台灣有全新的實踐，例如「西遊記」在過往總是將焦點放在孫悟空，此次則透過鐵扇公主與法國小女孩的角色，提升女性觀點。

張育華指出，在這部作品裡，鐵扇公主手持的不只是鐵扇，而是「魔法扇」。這像是一種對「科技」的隱喻，因為魔法扇能滅火，亦能因仇恨而毀滅世界，能促使觀眾思考如何運用科技。

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張育華說：「台灣因為創作自由，讓京劇演員仍保有嚴謹的唱、念、做、打之外，於整體劇場嘗試許多創新，「公主與她的魔法扇」的音樂由現代作曲家王乙聿創作，融合傳統戲曲元素與西方音樂語彙，並由50位台灣國樂團演奏錄製，成為串連科技與京劇的關鍵橋樑。

台灣演出6場、10月先於法國里昂新一代劇場演出4場，再於巴黎孟芙劇場演出3場。孟芙劇場共同負責人勒克雷爾（Ninon Leclère）與巴基耶（Jean-Baptiste Pasquier）亦出席記者會，表示本劇是難得的國際合製，並將主要觀眾群設定為青少年。（編輯：陳承功）1140613