加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
CNN：以色列對伊朗先發制人攻擊 進入緊急狀態
首頁 / 文化

當台灣鐵扇公主遇上法國小女孩 台法合製科技京劇

2025/6/13 08:27（6/13 08:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」，6月10日在巴黎舉行記者會，宣布將於8月起展開台法巡演。這部融合光學劇場技術與女性視角的創新京劇，將呈現台灣美學與國際民主精神。圖為劇中飾演鐵扇公主的演員劉珈后，於記者會現場演出劇中片段。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」，6月10日在巴黎舉行記者會，宣布將於8月起展開台法巡演。這部融合光學劇場技術與女性視角的創新京劇，將呈現台灣美學與國際民主精神。圖為劇中飾演鐵扇公主的演員劉珈后，於記者會現場演出劇中片段。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李若韻巴黎12日專電）由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」，10日於巴黎舉行記者會，宣布將於8月起展開台法巡演。這部融合光學劇場技術與女性視角的創新京劇，將呈現台灣美學與國際民主精神。

當西遊記的主角不再只是孫悟空、當京劇舞台融進一片似真似假的科技薄霧、當身著傳統古代戲服、霸氣與權力交戰的台灣鐵扇公主，遇到一位內向社恐、躲在文學世界裡幻想的法國小女孩時，她們將會說什麼？

記者會由駐法國台灣文化中心協調於駐法代表處舉行，約20位巴黎媒體與藝文人士出席。來賓首先於庭院欣賞劇情片段，由飾演鐵扇公主與孫悟空的演員從台灣親至巴黎演出；隨後由國光劇團、法國里昂新一代劇場（Théâtre Nouvelle Génération）、巴黎孟芙劇場（Théâtre Silvia Monfort）三方代表說明製作理念。

台法首創科技「公主與她的魔法扇」由國光劇團、法國里昂新一代劇場、巴黎孟芙劇場三方合製，於6月10日在巴黎舉行巡演前記者會說明製作理念。圖右1為國光劇團團長張育華，右2為巴黎孟芙劇場共同負責人勒克雷爾（Ninon Leclère）、左1為巴黎孟芙劇場共同負責人巴基耶（Jean-Baptiste Pasquier）、左2為法國里昂新一代劇場總監馬紹（Joris Mathieu）。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
台法首創科技「公主與她的魔法扇」由國光劇團、法國里昂新一代劇場、巴黎孟芙劇場三方合製，於6月10日在巴黎舉行巡演前記者會說明製作理念。圖右1為國光劇團團長張育華，右2為巴黎孟芙劇場共同負責人勒克雷爾（Ninon Leclère）、左1為巴黎孟芙劇場共同負責人巴基耶（Jean-Baptiste Pasquier）、左2為法國里昂新一代劇場總監馬紹（Joris Mathieu）。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日

劇場導演馬紹（Joris Mathieu）為核心人物，是法國里昂新一代劇場總監。該劇場自1998年創立以來，專注於運用科技探討人與世界的關係，並擅長營造詩意、懸浮的視覺空間感，其最著名技術「光學劇場」(Optical Theatre)可透過薄紙，創造幽靈般的全息投影（Holography）。

馬紹自2019年起與國光劇團合作「公主與她的魔法扇」，至今已5度來台進行田調與訪談，「他發現台灣雖以發展科技文化為名，但仍非常注重傳統藝術，兩者共存並相互提問，這促使他思考該如何讓科技與京劇對話。」

記者會上，馬紹向法國媒體解釋，京劇在華語文化中的地位，類似某一段時期的「法蘭斯喜劇院」（Comédie Française）。國光劇團的嚴謹風格，可類比如Peter Brook、Ariane Mnouchkine、Robert Wilson等國際劇場導演的創作體系，展現高度制度化的表演訓練與文化深度。

由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」將於8月在台灣、10月在法國里昂、巴黎舉行巡演，展現獨有並創新的台灣美學。圖為劉珈后飾演的鐵扇公主（左）與王詠增飾演的美猴王（右）。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
由國光劇團與法國里昂新一代劇場合製的科技京劇「公主與她的魔法扇」將於8月在台灣、10月在法國里昂、巴黎舉行巡演，展現獨有並創新的台灣美學。圖為劉珈后飾演的鐵扇公主（左）與王詠增飾演的美猴王（右）。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日

為此，馬紹以尊重和致敬的方式，在「公主與她的魔法扇」保留「西遊記」的人物、形象、服裝、化妝的同時，再建立一位10歲法國小女孩與她父母的虛構故事，並透過「光學劇場」的科技裝置，讓來自東西方世界的兩組人物虛實相遇，並為了一個目標共同奮鬥。

在「公主與她的魔法扇」出現的法國小女孩，因對世界感到焦慮而不敢踏出家門，沉浸於文學世界裡，藉由想像來逃避、甚至是解決當代社會正面臨的衝突。

馬紹說：「小女孩的角色絕非偶然，她是一個擺脫困境、結束危機的象徵。在我與同事反覆造訪台灣的經驗中，我們感受到台灣是個充滿自由氣息，並強烈渴望民主的國家。我必須說，每當我對法國與歐洲政局感到焦慮時，台灣精神總讓我重新振作，這正是本劇的養分來源」。

除融入歐洲視角外，「公主與她的魔法扇」亦強調台灣美學的主體性。

法國里昂新一代劇場總監馬紹（Joris Mathieu）（右1）為台法合製科技京劇「公主與她的魔法扇」的核心人物，該劇場專注於運用科技探討人與世界的關係，其最著名技術「光學劇場」可透過薄紙，創造幽靈般的全息投影，將透過此裝置，讓劇中來自東西方世界的兩組人物虛實相遇，並為了一個目標共同奮鬥。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
法國里昂新一代劇場總監馬紹（Joris Mathieu）（右1）為台法合製科技京劇「公主與她的魔法扇」的核心人物，該劇場專注於運用科技探討人與世界的關係，其最著名技術「光學劇場」可透過薄紙，創造幽靈般的全息投影，將透過此裝置，讓劇中來自東西方世界的兩組人物虛實相遇，並為了一個目標共同奮鬥。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日

國光劇團團長張育華接受中央社專訪時表示，京劇作為一種非物質文化遺產，在台灣有全新的實踐，例如「西遊記」在過往總是將焦點放在孫悟空，此次則透過鐵扇公主與法國小女孩的角色，提升女性觀點。

張育華指出，在這部作品裡，鐵扇公主手持的不只是鐵扇，而是「魔法扇」。這像是一種對「科技」的隱喻，因為魔法扇能滅火，亦能因仇恨而毀滅世界，能促使觀眾思考如何運用科技。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張育華說：「台灣因為創作自由，讓京劇演員仍保有嚴謹的唱、念、做、打之外，於整體劇場嘗試許多創新，「公主與她的魔法扇」的音樂由現代作曲家王乙聿創作，融合傳統戲曲元素與西方音樂語彙，並由50位台灣國樂團演奏錄製，成為串連科技與京劇的關鍵橋樑。

台灣演出6場、10月先於法國里昂新一代劇場演出4場，再於巴黎孟芙劇場演出3場。孟芙劇場共同負責人勒克雷爾（Ninon Leclère）與巴基耶（Jean-Baptiste Pasquier）亦出席記者會，表示本劇是難得的國際合製，並將主要觀眾群設定為青少年。（編輯：陳承功）1140613

台法合製科技京劇「公主與她的魔法扇」於6月10日由駐法國台灣文化中心協調於駐法代表處舉行記者會，宣布將於8月起展開台法巡迴，並說明製作理念，約20位巴黎媒體與藝文人士出席。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
台法合製科技京劇「公主與她的魔法扇」於6月10日由駐法國台灣文化中心協調於駐法代表處舉行記者會，宣布將於8月起展開台法巡迴，並說明製作理念，約20位巴黎媒體與藝文人士出席。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月13日
延伸閱讀
讓法國人說出Pòo-tē-hì 台灣布袋戲前進巴黎校園
孫悟空
台日漫畫百年邂逅特展京都開幕 屏東布袋戲團助陣共軍軍演以黑神話悟空宣傳 中國官媒稱展現強大戰力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：