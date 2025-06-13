第三方支付公司涉洗錢50億元 6人遭聲押獲准

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（中央社記者張已亷高雄13日電）一家第三方支付公司遭檢警初步清查涉嫌洗錢約新台幣50億元，日前遭檢警搜索查扣2900萬多元，訊後黃姓負責人等6人依違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌聲押獲准。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，46歲黃男等人涉嫌於民國111年1月間起，以合法的第三方支付公司為掩護，價購大量人頭公司成為該公司特約店家，非法收受無合理來源的大量款項。

檢方表示，日前接獲調查局提報該公司涉洗錢犯罪情資，由重大刑案專組檢察官呂尚恩指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處及高雄市政府警察局苓雅分局等單位組成專案小組，3日在高雄市、台北市、屏東縣共12處執行搜索。

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檢方指出，查扣現金2900萬多元，並向高雄地方法院聲請扣押該公司帳戶資金3600萬多元及1處不動產，並拘提或通知黃男等14人到案，訊後認定黃男等6人有羈押原因及必要，依違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌，向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，目前已掌握上百家人頭公司，初步清查該公司涉嫌洗錢約50億元，全案將持續追查，徹底查明事實真相。（編輯：李錫璋）1140613