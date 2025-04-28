中檢偵辦神說公司涉違法吸金案 負責人羈押禁見

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中地檢署偵辦神說公司涉違法吸金案，日前搜索業者15處據點，並帶回公司負責人陳男等人偵辦，檢方複訊後認定涉銀行法罪嫌重大聲押禁見獲准，並籲被害人向司法警察機關聯繫。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方指揮調查局中部地區機動工作站、刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、台中市警局第六分局等單位，偵辦神說國際網路公司、中華資金公司（中華資金交易所）違法吸金案。

專案人員於18日持搜索票，前往神說公司等15處所搜索偵辦，並約談涉案人員到案。經檢方複訊後，認定神說公司實際負責人陳男涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

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另外，有6名涉案人分別以新台幣20萬元至300萬元不等金額交保。

檢方指出，全案除搜索查扣不法所得現金外，並針對不動產、進口轎車及神說公司等帳戶，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約30億元。檢方呼籲被害人向司法警察機關聯繫，以確保合法權益。（編輯：吳素柔）1140428