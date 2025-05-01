台泰警合作破獲洗錢水房 刑事局逮23人送辦

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（中央社記者劉建邦台北1日電）孫姓女子把水房設在高雄市，以人頭帳戶協助日泰越賭博網出款等工作，並配合詐騙集團洗錢，泰警先破獲藏匿當地洗錢集團，發現孫女涉案，通報刑事局合作，台警逮捕23人送辦。

刑事局今天下午召開記者會，國際刑警科偵二隊隊長陳思翰說，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局在清邁查獲馬來西亞籍和泰國籍犯嫌操控洗錢水房，發現在台灣疑有據點。

刑事局與泰國警方交換情資後，由刑事局追查在台灣設置水房，掌握情資並佈線跟監多月，查出41歲孫姓女子為首的洗錢集團涉重嫌。

警方說，住高雄市的孫姓女子平時為家管沒工作，卻涉與林姓電腦工程師等人設置洗錢集團，除協助泰國、日本、越南的賭博網出款等工作，還替詐騙集團洗錢，並抽取手續費，初估半年獲利已達新台幣1億多元。

警方表示，洗錢水房集團都以通訊軟體與成員溝通，把透過管道取得的人頭帳戶資料存在手機內，再用電腦遠端控制手機進行轉帳等全自動服務，以規避查緝。

刑事局掌握線索，先在高雄市逮捕水房洗錢集團的林姓工程師及管理幹部等10人，搜出大批手機、電腦等物，後續緝獲主嫌孫姓女子等人，並查獲虛擬貨幣、現鈔等物。

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警方說，依此犯罪集團資料顯示，自2023年6月到隔年1月洗錢總額達日幣49.4億餘元（折合新台幣約10.6億餘元），經初步估算，水房洗錢金額1個月約1.8億元，研判自2021年起此集團洗錢超過100億元。

刑事局警詢後依違反洗錢防制法等罪嫌把孫姓女子等23人移送高雄地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140501