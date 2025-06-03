高雄姊弟涉架跨境水房 1年多洗錢達80億元

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄楊姓姊弟涉嫌在高雄架設洗錢機房，協助境外博弈網站洗錢，刑事局電偵大隊與高市警方破獲機房，逮捕19人。初步清查1年多來洗錢達新台幣80億元，全案依洗錢等罪送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第3隊接獲線報，高雄市鳳山區文山特區1處透天建物疑似有機房據點，與高雄市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦。經蒐證、跟監發現為跨境博弈水房，今年1月至3月間兵分多路前往台北、高雄等地搜索、拘提，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃姓男子等19人到案。

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警方調查，楊姓姊弟架設水房，負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額換算約80億元。另查獲1塊價值約240萬元黃金、價值約50萬元1只勞力士手錶、1輛BMW轎車、合計價值約6000萬元不動產3處、帳戶存款約550萬元、有價證券約340萬元等贓證物。

專案小組同時向高雄地方法院聲請扣押楊姓姊弟名下房產3處、銀行帳戶、有價證券等合計約7000萬元，以利追徵楊嫌等人洗錢犯罪所得，全案依洗錢等罪移送高雄地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1140603