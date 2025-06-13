美職3A台裔「龍」回覆WBC台灣隊邀約 蔡其昌：陽光露頭了

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）美國職棒芝加哥小熊隊3A好手龍（Jonathon Long）具台灣血統，外界關注是否有機會代表台灣打經典賽；中職證實收到經紀公司回信，會持續積極邀請，雙方都展現高度誠意溝通。

備戰明年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊也持續與具台灣血統的美職好手保持聯繫。中職會長蔡其昌透過社群Threads透露，「昨晚，聯盟同仁告知，收到小熊隊Jonathon Long方面的回覆。希望接下來能往好的方向發展。陽光，有一點露頭了！」

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龍（Jonathon Long）具台灣血統消息引起討論，是否能代表台灣打經典賽也受到關注，聯盟持續聯繫溝通。中職今天回覆，「確實已經收到來自芝加哥小熊Jonathon Long的經紀公司來信，雙方都展現高度誠意溝通討論，聯盟會持續積極來邀請。」

龍（Jonathon Long）本季都在小聯盟3A出賽，目前為止總計62場出賽，共224打數敲出75支安打，包括9發全壘打，打擊率3成35。（編輯：張雅淨）1140613