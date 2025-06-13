美職3A台裔「龍」回覆WBC台灣隊邀約 蔡其昌：陽光露頭了
2025/6/13 12:28（6/13 13:19 更新）
（中央社記者謝靜雯台北13日電）美國職棒芝加哥小熊隊3A好手龍（Jonathon Long）具台灣血統，外界關注是否有機會代表台灣打經典賽；中職證實收到經紀公司回信，會持續積極邀請，雙方都展現高度誠意溝通。
備戰明年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊也持續與具台灣血統的美職好手保持聯繫。中職會長蔡其昌透過社群Threads透露，「昨晚，聯盟同仁告知，收到小熊隊Jonathon Long方面的回覆。希望接下來能往好的方向發展。陽光，有一點露頭了！」
透過 Google News追蹤中央社
龍（Jonathon Long）具台灣血統消息引起討論，是否能代表台灣打經典賽也受到關注，聯盟持續聯繫溝通。中職今天回覆，「確實已經收到來自芝加哥小熊Jonathon Long的經紀公司來信，雙方都展現高度誠意溝通討論，聯盟會持續積極來邀請。」
龍（Jonathon Long）本季都在小聯盟3A出賽，目前為止總計62場出賽，共224打數敲出75支安打，包括9發全壘打，打擊率3成35。（編輯：張雅淨）1140613
延伸閱讀MLB球星費柴德願為台灣打經典賽 稱台灣隊「我們」去年見過曾豪駒曾豪駒確定接任WBC台灣隊總教練 5月啟動備戰中職備戰WBC 邀陳偉殷郭泓志林威助加入情蒐團隊陳傑憲：想拚WBC與大谷翔平切磋 費柴德能為戰力加分
- 美職3A台裔「龍」回覆WBC台灣隊邀約 蔡其昌：陽光露頭了2025/06/13 12:28
- 2025/05/26 17:14
- 2025/05/14 19:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蔡其昌辦中職明星賽有壓力 TEAM TAIWAN與經典賽密切關聯