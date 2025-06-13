賴總統視察反恐訓練中心 籲台推動全社會防衛韌性

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（中央社記者葉臻桃園13日電）總統賴清德今天視導警政署反恐訓練中心時表示，台灣要結合各方力量推動全社會防衛韌性，任何演習都不希望真實事件發生，但越是積極準備，台灣也越有能力因應各項挑戰。

賴總統上午至桃園市新屋區視導內政部警政署反恐訓練中心，聽取相關裝備簡報，並觀看特勤人員模擬在建築物內部、捷運車廂中排除威脅、解救人質，現場出動裝甲車、震撼彈，進行破門、爆破等行動，也模擬搭乘直升機抵達現場後利用繩索垂降的操演。

賴總統致詞時表示，他在反恐訓練中心沿路上看到許多逼真的訓練場所和正在訓練的人員，這些設施和訓練都是為了持續強化社會治安、守護國家必要的付出，更是確保警察的執勤安全。

賴總統指出，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，訓練相當精實，除了執行反恐攻擊與重大刑案攻堅、圍捕等任務，也負責反暴力、反破壞、反劫持及反劫機、劫船等特殊任務，非常重要；維安特勤隊的格言是「餘皆牧犬，吾為兇狼」，從剛剛的操演來看，可以說是一點都沒錯。

賴總統表示，反恐訓練中心也是為了強化台灣反恐能力所興建的重要設施，營區的後續改建以及增設靶場等工程，政府一定會全力支持，也請警政署務必要如期如質完工。

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賴總統也說，近年來面對國際情勢日益複雜，以及氣候變遷、灰色地帶侵擾等挑戰，台灣要結合各方力量推動全社會防衛韌性，降低各種天災與事故對社會造成的影響，警察是全社會防衛韌性重要的基石，「少了各位的投入與付出，就不可能完成這項任務，也難以捍衛社會秩序與關鍵基礎設施」。

賴總統強調，任何演習都不希望真實事件發生，但越是積極準備，不僅能讓民眾感到安全，台灣也越有能力因應各項挑戰，「相信憑著各位精實的訓練優良的表現，一定可以達成各項任務，捍衛社會治安，確保國人生命財產安全」。（編輯：張雅淨）1140613

總統賴清德（右）13日上午至桃園市新屋區視導內政部警政署反恐訓練中心，聽取相關裝備簡報。中央社記者葉臻攝 114年6月13日

總統賴清德13日上午至桃園市新屋區視導內政部警政署反恐訓練中心，觀看特勤人員模擬在建築物內部排除威脅、解救人質。中央社記者葉臻攝 114年6月13日

警政署反恐訓練中心特勤人員模擬在建築物內部、捷運車廂中排除威脅、解救人質，動作迅速確實一氣呵成。中央社記者葉臻攝 114年6月13日