金門城鎮韌性演習 無腳本演練戰時全民應變力

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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門今天舉辦城鎮韌性演習，下午綜合實作流程，演練戰時全民應變能力；此次演習指導官季連成說，盼明年演出此次較沒演練科目，如大量傷患救治、醫院崩潰時建置擴充醫療專區等。

金門縣今天進行城鎮韌性演習，以金門遭到戰爭攻擊為想定，上午兵棋推演，下午進行綜合實作模擬，演練民生必需品配售、中華電信機房設施遭破壞搶救、衛生所實施傷患醫療救援、在金門縣立體育館操作災民疏散撤離及假訊息澄清等流程。

行政院政務委員、此次演習指導官季連成講評時指出，城鎮韌性演習與過往民安等演習最大不同，在於採取「有想定，無腳本」，以實人、實物、實地、實景、實作方式進行演習，因此演練時必須融入戰爭景況，角色才能演好；他針對必需品配售評論表示，金門瓊林里有3000多人，1個配售站不夠因應，應善用便利商店、投票所等地作配售站，甚至里長清楚里民住所，可直接將物資送至民眾住所，避免太多人卡在空間受侷限配售站。

季連成也說，演習很難十全十美，期望明年城鎮韌性演習時，能夠演出此次較沒有演練科目，包括大量傷患救治、民間及軍方醫院崩潰時如何建置擴充醫療專區等。

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金門副縣長李文良表示，後續將再召開檢討會，將須改進部分提出精進策略，未來不論面對自然災害或戰爭危害，都能有更好恢復能力，且如能在事前預測並提前部署災害形態及其影響，災害造成損害也會降低。

根據金門縣政府新聞資料統計，此次演習總計動員縣府、國軍、中央駐金、公民營事業單位、協力機構、民間志工團體等20餘單位、300餘人參演。（編輯：陳仁華）1140612