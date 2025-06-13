高雄山區強降雨 南橫公路2處路段預警性封閉
2025/6/13 09:34（6/13 09:46 更新）
（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄山區今天強降雨，甲仙工務段上午對南橫公路自勤和至復興路段，及梅山口至向陽路段實施預警性封閉，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。
公路局南區養護工程分局甲仙工務段發布新聞稿指出，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，導致現有通行河床便道有遭沖毀中斷可能。
透過 Google News追蹤中央社
甲仙工務段表示，上午7時對台20臨105線0至44公里處（梅山口至向陽）路段實施預警性封閉，以及上午7時30分對台20臨93線便道0至5公里處（勤和至復興）路段實施預警性封閉。
甲仙工務段指出，最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。（編輯：謝雅竹）1140613
- 高雄山區強降雨 南橫公路2處路段預警性封閉2025/06/13 09:34
- 2025/06/13 09:20
- 2025/06/13 09:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
高雄山區雨勢過大停班停課一覽 新增那瑪夏區【更新】