高雄山區強降雨 南橫公路2處路段預警性封閉

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄山區今天強降雨，甲仙工務段上午對南橫公路自勤和至復興路段，及梅山口至向陽路段實施預警性封閉，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段發布新聞稿指出，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，導致現有通行河床便道有遭沖毀中斷可能。

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甲仙工務段表示，上午7時對台20臨105線0至44公里處（梅山口至向陽）路段實施預警性封閉，以及上午7時30分對台20臨93線便道0至5公里處（勤和至復興）路段實施預警性封閉。

甲仙工務段指出，最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。（編輯：謝雅竹）1140613