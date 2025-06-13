以色列警告人民提防報復行動 伊朗擬嚴厲回應

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（中央社耶路撒冷/杜拜13日綜合外電報導）以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）說，以軍今天攻擊伊朗，可能未達「絕對成功」，警告人民為伊朗可能的報復行動做好準備。

法新社報導，薩米將這波攻擊稱為「絕無僅有的歷史性行動」，他說：「我不能保證取得絕對成功，伊朗政權將企圖回擊，預期傷亡將和我們以往所知規模不同。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，以色列在對付伊朗的行動中處於「關鍵時刻」。

他透過聲明表示：「這是以色列國家史和猶太民族史上的決定性時刻…伊朗比以前更決心要實現摧毀以色列的願景。」

他還說：「我們現在正處於關鍵時刻。如果錯失這個時刻，我們將無法阻止伊朗獲得會危及我們生存的核武。」

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伊朗安全消息人士告訴路透社，伊朗正規劃針對以色列今天凌晨的襲擊做出「嚴厲回應」。

這名伊朗官員說，「針對以色列襲擊的回應將嚴厲而堅決」；記者問及是否很快會展開行動時，這名官員說，關於伊朗報復行動的細節「正由最高層級研議中」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140613