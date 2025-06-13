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「蘇超」掀起足球熱潮後 四川表態「川超」借鑑經驗

2025/6/13 11:14
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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）繼「蘇超」掀起地方足球熱潮之後，中國四川體育局近日表態，「川超」聯賽將借鑑「蘇超」聯賽的經驗，健康發展足球環境。

被戲稱「蘇超」的江蘇省城市足球聯賽掀起觀賽熱潮。據封面新聞、觀察者網等媒體報導，有中國網友在「問政四川」上建言，表示應要展開四川城市足球聯賽，「蘇超這麼火，沒有假球、沒有人情，建議學習推廣，提升全民參與度和足球熱情！」

對此，四川省體育局回覆，「巴蜀雄起杯」川超聯賽將借鑑蘇超聯賽的健康發展經驗，完成賽事體系，強化監管，推動公平競賽，並動員社會力量參與，促進群眾足球與校園足球發展，助力全民健身。

微信公眾號「四川發布」消息，2025年四川「三大球」城市聯賽（足球項目）暨「巴蜀雄起杯」四川省業餘足球聯賽分賽區擬於6月21日至7月6日進行，總決賽時間為9月5日至9月27日。競賽分為男子組和女子組，實行11人制足球比賽。

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在「蘇超」爆紅之後，中國多個省份已借鑑類似模式，將省內足球聯賽更名為相應的「省超」，這次被四川省體育局命名為「川超」的「巴蜀雄起杯」在之前已舉辦過多屆。

除了四川之外，廣東省足協官網也於近期發布通知稱，2025賽季「粵超」計劃於7月至10月期間舉行，將有16支球隊參賽，允許來自港澳台地區的運動員報名參賽。（編輯：陳鎧妤）1140613

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