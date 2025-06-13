求職季到來 中市勞工局提醒「3要7不」避陷阱

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）畢業季及暑假到來，正是求職及打工旺季，台中市勞工局今天提醒「3要7不」原則，不要因誇大不實的徵才廣告落入陷阱，甚至誤觸法律紅線，成為不肖業者鎖定的詐騙目標。

勞工局長林淑媛表示，求職前應做好「3要準備」。包括要告知親友面試地點或請親友陪同、要檢視徵才廣告內容是否合理、要主動查詢徵才公司背景與網路評價。而在面試期間，則應遵守「7不原則」，不繳錢、不購買、不辦卡、不任意簽約、證件不離身、不飲用、不從事非法工作。

勞工局舉例說明，曾接獲民眾投訴指稱在某人力銀行應徵「行政助理」，面試全程透過Line聯繫，隨即獲錄取並開始在家上班。工作內容竟是代收匯款、親赴金融機構領錢，並面交給公司「會計」。數次交易後，發現帳戶竟被列為警示帳號，還收到地檢署通知要配合檢察官偵訊，恐因「人頭帳戶」涉及詐欺嫌疑犯，才驚覺受騙。

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還有1名大學生想打工，看到某公司刊登「除蟎師」徵才廣告，面試時說月入至少5萬元，入職後卻被要求先貸款分期購買高價吸塵器，以便銷售同款的吸塵器。勞工局提醒，求職者如遇需先購買機器、產品或教材等情形，應提高警覺，避免陷入消費糾紛或求職陷阱。

勞工局指出，求職者須留意徵才廣告的工作內容是否不合常情，也勿因一時求職心切而降低警覺，尤其現今網路資訊發達，詐騙手法更是在網路平台推陳出新，呼籲青少年及社會新鮮人找尋工作時，要多方查證小心謹慎，避免誤入求職陷阱。（編輯：謝雅竹）1140613