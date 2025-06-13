印度航空客機墜毀 賴總統：向受影響的人表示慰問
2025/6/13 10:42（6/13 11:30 更新）
（中央社記者溫貴香台北13日電）印度航空（Air India）波音787型客機發生空難，241人罹難。總統賴清德今天表示，台灣正密切關注局勢，並向在這個困難時期受影響的所有人表示慰問。
印度航空（Air India）1架飛往倫敦的班機在起飛後不久，墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，印航表示，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上其餘241人都已罹難。
賴總統上午在X社群平台發文表示，「我們與印度航空公司 AI171 航班上乘客的家人和親人，以及受毀滅性墜機影響的印度、英國和其他國家的人民同在」。台灣正在密切關注局勢，並向在這個困難時期受影響的所有人表示慰問。（編輯：謝佳珍）1140613
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