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世博台灣吉祥物a-We 李遠：困境中擠壓出希望泡泡

2025/6/12 14:50（6/12 15:01 更新）
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文化部長李遠12日在行政院會中，致贈各部會首長世博台灣吉祥物a-We，盼這個在困境中擠壓出來的希望泡泡帶給大家祝福。行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）也被活力滿滿的a-We療癒。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月12日
文化部長李遠12日在行政院會中，致贈各部會首長世博台灣吉祥物a-We，盼這個在困境中擠壓出來的希望泡泡帶給大家祝福。行政院長卓榮泰（左）及副院長鄭麗君（右）也被活力滿滿的a-We療癒。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月12日
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（中央社記者邱祖胤台北12日電）即將於8月登場的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動倒數50天，文化部長李遠今天在行政院會期間，致贈部會首長吉祥物a-We，盼這個在困境中擠壓出來的希望泡泡帶給大家祝福。

行政院長卓榮泰於會中表示，「今天開會心情特別好，因為大家都有個a-We可愛小物陪伴著開會」。

根據文化部發布新聞稿，李遠特別介紹將在大阪．關西世博進行「文化世博」，配合台灣主題We TAIWAN設計的吉祥物a-We，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道。

李遠提到，a-We就像台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，一直以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性，「今天將這個a-We送給大家，希望大家遇到困難時都能處變不驚」。

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文化部表示，We TAIWAN匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545名團隊成員，將在8月2日至20日分別於大阪梅田VS.空間、大阪市中央公會堂和中之島，展開129場次演出。

為讓台灣精彩展演獲得最大注目，所有活動開放免費參與，部分活動則從今天起開放預約，只要加入We TAIWAN LINE帳號（@we_taiwan），就可輕鬆查詢節目資訊、預約場次，並管理電子票券。（編輯：張雅淨）1140612

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文化部長李遠12日在行政院會中，致贈各部會首長世博台灣吉祥物a-We，環境部長彭啓明（右起）、文化部長李遠、數發部長黃彥男、陸委會副主委李麗珍等眾官員在a-We陪伴下開會。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月12日
文化部長李遠12日在行政院會中，致贈各部會首長世博台灣吉祥物a-We，環境部長彭啓明（右起）、文化部長李遠、數發部長黃彥男、陸委會副主委李麗珍等眾官員在a-We陪伴下開會。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月12日
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