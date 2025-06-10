TECH WORLD館逾26萬訪客 徐若瑄藤岡靛感受科技魅力

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（中央社記者楊明珠大阪10日專電）2025年日本大阪世博TECH WORLD館今天舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳到場，邀請台日知名藝人徐若瑄、藤岡靛參觀，感受TECH WORLD的魅力。

黃志芳表示，TECH WORLD館自開館以來廣受好評，入館累計人次已突破26萬人，屬熱門館。好的內容要與好友共享，今天特別邀請徐若瑄與藤岡靛兩位大明星前來。

3人並與現場500名觀眾共同參與「邀你同行」明信片互動活動，實踐TECH WORLD館「共好」的策展理念。民眾親筆書寫明信片，寄給心中最想分享這趟科技旅程的對象，以實際行動延伸展館內外的情感連結。

觀眾將明信片投入抽獎箱後，由黃志芳與徐若瑄、藤岡靛抽出3名幸運民眾，可獲得「世博園區門票2張與TECH WORLD館優先通行憑證2張」。黃志芳還當場加碼抽出1名幸運得主，送出「日本－台北來回雙人機票」，鼓勵更多人邀請親友一同親身體驗台灣的魅力與溫度。

抽獎活動前，黃志芳與TECH WORLD館館長邱揮立為徐若瑄與藤岡靛導覽館內的「生命劇場」、「自然劇場」、「未來劇場」。

參觀完後，徐若瑄分享心得說：「我覺得這個館非常好，今天就有學習和成長，對我來講，真的很驚訝，將和我兒子分享，我感到很開心。這個館不只是要傳達科技，更多是在情感的連結。就如生命劇場，有一些互動的體驗，去觸摸蝴蝶，然後蝴蝶飛到大樹上，見證到科技和自然的融合度。」

徐若瑄表示，為了參觀TECH WORLD，裝扮上特別花了些心思，穿了大地顏色的服裝來。她覺得藤岡靛穿著打扮也很崇尚自然，所以說「我們今天穿的是又現代又自然」。

藤岡靛說：「3個劇場各有特色，讓人感受到彼此連結、共同創造未來的可能性。對我來說，台灣是一個度過特別時光的地方，今天來參觀TECH WORLD館，也讓我有一種過去、現在與未來相互連結的感覺。」

現年44歲的藤岡靛透露一段很有緣的往事表示，高中時期要移居美國之前，曾透過友人介紹到徐若瑄登場前的後台去玩，當時還不會講中文，所以用日文打招呼，「說來已是20幾年前，約是30年前的事」。

90年代曾在日本演藝圈很紅的徐若瑄逗趣地說：「30年前...我10歲的時候我們就見過面了。」藤岡靛立刻接話說：「不知Vivian（徐若瑄英文名）的年紀，但覺得是個很好的姊姊。」

藤岡靛與徐若瑄名氣大，今天有很多日媒前來採訪。有人稱讚「真是俊男美女」，也有人說「徐若瑄怎麼一直保持得那麼青春可愛」。金髮的藤岡靛在講完日文之後，還自己翻譯成中文，也讓日媒見識到他的多語能力。

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TECH WORLD館自開幕以來廣獲觀眾好評，許多參觀者在社群平台上留下深刻回饋：「這是一個充滿溫柔與科技魅力的台灣館，大家一定要來看」、「展覽內容豐富，讓人想再訪」、「參觀完才真正理解TECH WORLD的意義，這真是一個科技世界」、「第一次帶家人參觀世博，就選擇了TECH WORLD館，內容既感動又友善，留下美好的回憶」。

「邀你同行」互動企劃活動也同步透過Instagram直播，讓民眾透過社群共同感受來自TECH WORLD的溫暖邀請。（編輯：唐聲揚）1140610

TECH WORLD館10日舉辦特別活動，玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳（中）表示，開館以來廣受好評，入館累計人次突破26萬人，屬熱門館。好的內容要與好友共享，特別邀請藝人徐若瑄（左3）與藤岡靛（左）兩位大明星參觀。中央社記者楊明珠大阪攝 114年6月10日

藝人徐若瑄（圖）10日參觀大阪世博TECH WORLD館，對心動曲線呈現、未來劇場的興致高，感到驚喜。中央社記者楊明珠大阪攝 114年6月10日