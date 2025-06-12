台灣文化前進大阪世博 129場演出展現軟實力

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）由文化部策畫的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動將於8月登場，超過38組藝術家、545名團隊成員將進駐，在大阪展開129場次演出，向世界展現台灣軟實力。

根據文化部新聞稿，節目內容包括至今巡演世界超過100場的經典科技舞蹈作品「黃翊與庫卡」；榮獲2024威尼斯影展入圍肯定的XR創作「放開你的頭腦」；結合台灣原創動畫、環形投影、體感裝置與聲光特效的沉浸式親子劇場「移動故事屋」。

此外還包括精選10部台灣經典電影的「台灣電影的璀璨今昔」；10部原創VR作品的「遺留未來VR360播映」。

線上遊戲方面，特別推出a-We POKE POKE，全球玩家持續擴增中，須分階段解鎖由10名台灣插畫家設計的限定道具，可帶到8月進化版a-We TO GO冒險遊戲中，佩戴於吉祥物a-We身上，在大阪市區進行一場虛實整合的城市冒險。

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喜歡創作的民眾，可至We TAIWAN X社群上參加「a-We創作大會」徵件活動，只要以a-We為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，在6月20日前投稿，獲得最多按讚數前10名的創作者，即可獲得a-We玩偶，前3名更將加碼獲得徽章組。

文化部歡迎民眾加入We TAIWAN LINE帳號（@we_taiwan），可查詢節目資訊及提前預約場次。（編輯：張雅淨）1140612