賴銘琪駐舊金山近5年將卸任 抗中打壓擴大3州挺台聲量

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（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）駐舊金山辦事處新館舍2月底啟用後，處長賴銘琪完成為僑胞覓新家的重責大任、也迎向任期尾聲。回顧4年10個月，他在中國龐大經貿與移民勢力下，推動加州參議會通過暌違多年的友台決議，更促成轄區猶他州、內華達州成立友台連線。

2月底，駐舊金山辦事處新大樓正式啟用，駐美代表俞大㵢親自出席。這棟大樓不僅是北加州20多萬僑胞的新家，更象徵台灣在當地長久扎根、強化與美國關係的決心。隨著館舍搬遷工程圓滿完成，賴銘琪也放下心中大石，準備返台接任領務局副局長。

賴銘琪於2020年8月抵任駐舊金山辦事處長，正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時刻；然而危機也是轉機，駐舊金山辦事處與僑界社團合作持續捐贈醫療口罩，大幅提升台灣在美國社會能見度。至今，TAIWAN CAN HELP仍為加州地方領袖、及加州民眾所津津樂道。

疫情期間，台灣半導體因供應鏈問題受到關注；疫情過後，人工智慧（AI）崛起，台灣成為全球科技焦點。賴銘琪在此機會點，帶領駐處推升台灣在轄區3州的挺台聲量。

2022年9月，猶他州議會成立友台連線、提升雙方經濟文化交流；今年5月，內華達州議會成立友台連線，內華達州副州長安東尼（Stavros Anthony）發文支持台灣主權。

在中國經貿和移民勢力龐大的加州，參議會也在去年通過暌違近10年的友台決議案。此外，加州參議會跨黨派議員4月組團訪台，是近18年來首次組團訪台，意義重大。

駐舊金山辦事處今天歡送賴銘琪，舞台上總是談笑風生的他接受媒體訪問時坦言，台灣對加州的貿易金額約300至400億美元（約新台幣1.2兆元），中國對加州的貿易金額達1600億美元，加上中國龐大移民勢力，台灣維繫外交確實會面臨到不少壓力。

日前，賴銘琪出席僑胞歡送會，500人坐滿金山灣區僑教中心。他開玩笑表示，4年10個月內參加了2095場活動、握過3萬人次的手，舊金山是35年外交生涯最精彩一頁。

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他也感性表示，當初與夫人雲雯蓁結婚時，說要帶她雲遊四海，沒想到遊來遊去都在同一個國家，只是從美東遊到了美西，很期待回台灣後能一起逛夜市、泡溫泉。

賴銘琪更不忘叮嚀僑胞，「這些年，我們一起努力的成果、一起掛起來的國旗、一起宣揚台灣美好的文宣，未來還要靠海內外的大家繼續一同守護」。（編輯：張芷瑄）1140612

駐舊金山辦事處全員11日為處長賴銘琪夫婦（中）舉辦歡送會。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年6月12日

僑務諮詢委員崔競乾（前排左4）於5月28日邀集舊金山灣區台灣商會和青商部歡送賴銘琪夫婦，鼓勵年輕人參與僑社，盼世代傳承。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年6月12日