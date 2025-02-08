舊金山駐處新大樓深化台美外交 城市治安成隱憂

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）駐舊金山辦事處去年10月喬遷至新大樓，將於2月底正式揭幕，展現政府對僑胞重視，也象徵台美關係新里程碑。然而受舊金山整體治安不佳影響，新大樓周邊也曾發生暴力犯罪事件，駐處持續向警方溝通、期盼改善。

駐舊金山辦事處6日首度在新大樓舉辦新春團拜，處長賴銘琪受訪表示，未來新大樓將持續強化軟硬體功能，發揮更大功用，積極扮演推動台美兩地交流之角色，讓國外賓客、國內訪團、海外僑胞都能利用新大樓的多項設施和服務，這是今年重要目標。

駐處預計在2月底正式舉辦新大樓揭幕儀式，象徵台美、台灣與加州關係的新里程碑。

賴銘琪也談到新大樓的治安問題。由於舊金山市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，整體治安狀況惡化，新市長羅偉（Daniel Lurie）上任後誓言整頓治安，只是市中心警力仍不足，使新大樓周遭治安面臨挑戰，賴銘琪表示已向相關單位溝通。

賴銘琪指出，針對公共安全問題，已聯繫美國外交安全局、舊金山警察局尋求協助，希望能加強巡邏；另外，也希望從內部著手，爭取24小時警衛駐守，同時加強門禁和安檢，確保同仁和僑胞安全。現在進入新大樓，必須先通過一道安檢門。

據了解，去年2月，兩輛特斯拉（Tesla）在舊金山南市場區（SoMa）遭人縱火，大街上燃起熊熊火焰，這起事件發生地點距離駐處的新大樓僅約100公尺。

新大樓周遭不時也會傳出車窗遭石塊砸碎的暴力犯罪事件，日前，也曾發生駐處人員私家車被刮花的事件。一名駐處雇員告訴記者，多次有人直接闖入大廳伸手討東西。

記者詢問舊金山警察局是否接獲協調將加強巡邏，截至7日中午尚未收到回覆。

駐處新大樓位於市場南區，鄰近高速公路交流道口及摩斯康尼會議中心（Moscone Center），多家科技公司包括旅宿訂房業者Airbnb、線上叫車服務商Uber總部也在同一區域，附近商家告訴記者，曾向警方反應公共安全和遊民問題，但緩不濟急。

舊金山警力短缺，根據警察局官網資訊，截至今年2月4日，約有1888人，職位空缺近300人，在治安待改善的狀況下，警力問題對舊金山整體公共安全構成考驗。

舊金山市長羅偉為找回人氣，已宣布新成立一個「警察特別行動小組」，上個週末展開運作，針對市中心的主要購物區和飯店區強化治安，盼提升遊客安全感。

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根據規劃，「警察特別行動小組」將在「特定區域」值勤；記者查閱該「特定區域」範圍，涵蓋購物區、飯店區、會議中心，但駐處新大樓不在該「特定區域」之內。

由於新大樓為重要外交活動核心，駐處將持續溝通，期盼相關單位能提供協助。（編輯：陳慧萍）1140208

2024年2月，舊金山市場南區曾發生特斯拉遭人縱火。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年2月8日

駐舊金山辦事處新大樓周遭曾發生車窗遭砸毀事件。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年2月8日

駐舊金山辦事處長賴銘琪受訪表示，駐處新大樓將持續強化軟硬體功能，發揮更大功用，積極扮演推動台美兩地交流之角色。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月8日