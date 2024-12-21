駐多倫多辦事處長陳錦玲將離任 見證台加關係轉變【專訪】

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（中央社記者胡玉立多倫多20日專電）駐多倫多辦事處長陳錦玲12月底即將離任返台。這位外交女將在3年半任期內，見證了台加關係在變幻莫測的國際局勢下，諸多可貴的正向轉變；也讓人目睹台灣1996年不再限制女性外交人員錄取名額後，女性外交官不讓鬚眉的表現。

陳錦玲在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓世界天翻地覆之際，於2021年7月離任駐越南代表處公使，抵達多倫多履新。日前她在駐多倫多台北經濟文化辦事處接受中央社專訪，細數台加關係這幾年突飛猛進的契機，及她最難忘的事件。

談起自己剛到任時，台灣因防疫表現受到國際關注，陳錦玲難掩激動地回憶道，許多加拿大人一見到她，第一件事都是感謝台灣慷慨捐贈加拿大口罩，對台灣醫療衛生的韌性讚不絕口。

除了「口罩外交」將台灣推向國際焦點最前沿，陳錦玲表示，疫情期間半導體製造業供應鏈吃緊，各地一車難求，台灣半導體晶片產量占全球一半以上，強大的科技實力更讓加拿大刮目相看。

時序到了2022年2月，俄烏戰爭爆發，台海安全情勢連帶受到國際關注；加拿大政府嚴肅關注極權國家侵略性行為，同年底發布「印太戰略」新政策，首度強調加拿大將積極投入資源，致力深化與台灣等印太地區自由民主夥伴的合作，反對任何威脅台海現狀的單方面行徑。

陳錦玲說，台灣因防疫表現和半導體實力躍上國際舞台正中心，外加台海安全情勢備受各界重視，台灣在加拿大的能見度空前亮眼，有關台灣的討論「自此從來沒有停過」。有台灣僑民向她反應，在加拿大移民30、40年，「第一次覺得走在路上都有風」，可以驕傲地說：「我來自台灣。」

台灣力挺烏克蘭，在烏克蘭裔移民眾多的加拿大也有具體迴響。有僑民告訴陳錦玲，去理髮時，烏克蘭裔理髮師傅一聽說他是台灣人，就說「這次理髮免費，謝謝台灣對烏克蘭的支持」。

陳錦玲表示，從市井小民的親身經驗即可看出，台灣在加拿大愈來愈發光，大家逐漸可分辨台灣和中國是不一樣的國家。在這樣的大環境氣氛下，從駐加拿大代表處到多倫多、溫哥華、蒙特婁等駐處，台灣外交人員努力把握著每一個增加台加雙邊關係的機會。

陳錦玲指出，這幾年多倫多的台灣文化活動非常多；駐多倫多辦事處結合僑教中心與台灣僑界走向戶外，辦理許多聲援台灣的大型活動。其中，年初首次在北約克地區主辦充滿台灣元素的元宵燈會活動，現場國旗飄揚，堪稱「台灣進入加拿大主流社區的最好例證」。10月僑界在市中心鬧區央-登打士廣場（Yonge-Dundas Square）舉辦「雙十節園遊會」，也是歷年來的創舉。

陳錦玲表示，她非常感謝多倫多台灣僑界人士以跨世代合作，同心協力舉辦了許多宣揚台灣的活動；看到大家團結一致，為的就是要讓人們「看到台灣」，真的讓她很感動，她也相信，這將是未來大家一致努力的方向。

陳錦玲是台灣1996年取消女性外交人員錄取名額限制後，第一批考進外交部的女性外交官。今年6月多倫多舉辦的首屆「加拿大女性國際網絡峰會」（CanWIN Global Summit），陳錦玲曾應邀分享台灣性別平等工作經驗與成就。

陳錦玲說，台灣推動「性別平權」政策一路走來，女性外交官的成長步伐走得既堅定又出色。她說，台灣多元性別平等發展很成功，現在大家都能接受女性外交人員外派，「在外交人員兩性平權方面，台灣真的走在亞洲最前端」。

根據統計，近25年來女性外交人員錄取人數平均約5成。女性館長（包括大使、總領事、代表及處長）2001年占7.83%，至2023年占22.52%，未來可望持續成長。

事實上，加拿大3個總領事級辦事處從多倫多、溫哥華到蒙特婁，這幾年正巧都由女性擔任處長，占比更高。

專訪中，陳錦玲特別感謝她的先生長期理解和支持，並強調，所有外交人員另一半的支持與分工合作，都值得敬佩；她也秉持外交工作不分性別的想法，持續打拚。

陳錦玲預定今年底返台接任外交部秘書處處長。新任駐多倫多辦事處長將由台灣美國事務委員會參事、前北美司副司長梁毅鵬接任，他預訂明年初履新。（編輯：張芷瑄）1131221

駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲將結束3年半任期，返台接任外交部秘書處處長。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年12月21日

前總統蔡英文（左1側身者）是歷來首位造訪加拿大的中華民國卸任元首，她於11月在多倫多短暫停留期間，由駐多倫多辦事處長陳錦玲（中）陪同接待加拿大省市議員。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年12月21日