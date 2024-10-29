駐多倫多處長投書加媒 籲挺台參與國際刑警組織

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（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）駐多倫多台北經濟文化辦事處處長陳錦玲昨天在加拿大媒體發表專文，呼籲加拿大和其他理念相同國家在國際舞台上為台灣發聲，支持台灣爭取第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會觀察員地位。

第92屆「國際刑警組織」訂11月4至7日在英國格拉斯哥市（Glasgow）舉行年度大會。陳錦玲昨天在加拿大數位媒體平台True North發表專文指出，台灣被排除在「國際刑警組織」外，為全球安全架構帶來重大缺口，對國際社會致力解決網路犯罪、人口販運和跨境詐欺等緊迫問題，有害無益。

陳錦玲指出，加拿大和其他國家若能歡迎台灣加入「國際刑警組織」，可以善用台灣在對抗外國干涉、反虛假資訊、對付人口販運、電信詐欺和網路犯罪等方面的專業能力。

她強調，台灣執法機構已展現出有效瓦解詐騙集團和追蹤洗錢活動的能力；例如，台灣今年就與美國成功合作，每天攔截超過126萬通詐騙電話，搗毀橫跨美國、台灣和柬埔寨的電信詐騙網絡；該網絡專門針對美國和加拿大的台灣人和中國人進行電信詐騙。

陳錦玲指出，此次合作凸顯台灣的技術專長及對全球安全的承諾。隨著網路犯罪和跨國詐欺持續增加，將台灣執法機構納入國際打擊犯罪機制，對國際社會至關重要。

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有鑑於此，陳錦玲籲請加拿大和其他理念相同國家在國際舞台為台灣發聲，支持台灣在第92屆「國際刑警組織」大會爭取觀察員地位，協助促成台灣參與「國際刑警組織」各會議、使用「I-24/7全球警察通訊系統（I-24/7 global police communications system）」，從「國際刑警組織」培訓計畫中獲益。

陳錦玲表示，台灣擁有先進執法能力，堅定打擊假訊息，可為全球執法工作貢獻關鍵情報。當前現狀阻礙台灣獲得承認和加入，對中國有利，助長了犯罪活動，不僅不利台灣執法，更不利於全球安全。（編輯：田瑞華）1131029