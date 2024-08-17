加州參議會通過友台決議 肯定台民主對區域重要性

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（中央社記者張欣瑜舊金山16日專電）加州參議會15日以37票對0票通過友台決議案，為近10年來首度通過此案。決議文指出，台灣民主對亞太地區的和平與繁榮至關重要，並支持台灣透過適當途徑為國際社會作出貢獻。

加州參議會總席次40席，在多數黨黨鞭寇戴塞（Dave Cortese）領銜提案下，15日通過友台決議案，有3票缺席，全案以37票對0票通過。

此決議案為駐舊金山辦事處、駐洛杉磯辦事處，與寇戴塞等友台議會領袖共同合作推動，在中國僑民眾多的加州，能匯聚足夠挺台支持力道實屬不易。

決議文指出，今年為加州與台灣締結姊妹州40週年，自1984年來，台灣與加州和美國維持友好關係；今年也是台灣關係法45週年，以及美國前總統柯林頓（Bill Clinton）訂定台美文化傳統週25週年。此決議案為雙邊關係的重要里程碑。

寇戴塞在表決時力挺台灣，他引述決議文，提到台灣為加州的第三大貿易夥伴，雙邊貿易額達到380億美元（約新台幣1兆1970億元）；此外，台灣是加州農產品的第十大出口市場，年貿易額達到3億8100萬美元。

決議文並強調，台灣有能力且願意為國際社會作出貢獻，努力且有意義地參與重要國際組織，台裔美國人社區堅定支持民主、人權和法治，台美在建立一個健康、和平和民主的21世紀上有共同的理想。

加州參議會認同台灣社區多年來對加州經濟成長和發展所作出的重大及不可磨滅之貢獻。決議文鼓勵加州政府進一步探索與台灣合作領域，並支持台灣透過適當途徑為國際社會作出貢獻。

決議文最後指出，台灣民主對亞太地區和平與繁榮至關重要。（編輯：高照芬）1130817