加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
M1A2T戰車16日起實彈射擊訓練 年底前辦成軍典禮
首頁 / 兩岸

打臉官方政策 中國乘聯會秘書長：我絕不買新能源車

2025/6/12 19:23（6/12 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025天津夏季達沃斯論壇贊助車輛交車儀式10日舉行，550輛來自6家品牌的新能源汽車正式移交，助力綠色低碳出行。（中新社提供）中央社 114年6月12日
2025天津夏季達沃斯論壇贊助車輛交車儀式10日舉行，550輛來自6家品牌的新能源汽車正式移交，助力綠色低碳出行。（中新社提供）中央社 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國官方大力發展新能源汽車之際，中國乘聯會秘書長崔東樹昨天公開打臉。他說，燃油車的綠色環保比較強，電動車電池在製造過程會產生大量的碳排放，「我是絕對不會買新能源車的」。

崔東樹因為固定發表車市數據與評論分析，是中國汽車界名人。他11日上網媒「麻辣車評」直播，為傳統燃油車在中國大陸的處境叫屈。

崔東樹說，燃油車的綠色環保性還是比較強的，全生命週期的碳排放是很低的；而電動車在電池製造過程中的碳排放是極高的。

他直言，新能源車跟傳統燃油車價格體系不一樣，稅收體系是完全不同的，「我們的燃油車是作為奢侈品去管理的，是有巨額的稅收壓力的；而新能源車是一個無稅的產品，它的成本是極低的，所以兩造很難去做一個競爭。」

崔東樹還說，燃油車是背負整個車市所有的社會責任，繳了巨額的稅收，然後背負重大的罵名。他最後強調：「反正我是只買燃油車的，我是絕對不會買新能源車的。」

綜合陸媒報導，這不是崔東樹第一次公開發聲支持燃油車。去年初，他就呼籲在新能源汽車銷量占比達到30%的情況下，應該給予燃油車用戶「同車同權」，推動燃油車市場的正常消費。

根據中國汽車工業協會發布，今年前5個月，新能源汽車（純電動車與插電式混合動力車）在中國大陸銷量占比達44%，比去年同期提高4.1%。

當前在中國大陸，購買傳統燃油車要比新能源車多負擔15%車價的稅，排氣量越高繳越多，其中購置稅就占10%；而人民幣30萬元（下同，約新台幣123萬元）及以下的新能源車免繳購置稅。

燃油車還有隱形成本，例如北京燃油車一張牌照競價超過10萬元，上海燃油車牌拍賣價約8萬元，而新能源綠牌則是免費發放。一線城市燃油車每週限行1天，新能源不限行。

電車與油車到底誰環保，已爭論多年。

國際能源總署（IEA）資料顯示，中型電動車每公里行駛平均排放二氧化碳85克，而同級燃油車則為192克。電動車電機能量轉化效率高達90%，遠勝燃油引擎30至40%的熱效率。

不過，電力來源決定電動車的真實環保程度。挪威因水力發電占比達90%，電動車碳排比燃油車低85%；而印度以燃煤發電為主，優勢大幅縮水至35%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，生產動力電池非常耗能。每1度電（kWh）三元鋰電池需消耗60至100度電，相當於排放80至120公斤的二氧化碳。以主流的60度電池包計算，僅生產環節就產生5至7噸碳排放，接近燃油車3萬公里行駛排放量。

不過，歐洲最新研究顯示，當電動車行駛超過8萬公里後，全生命週期碳排將全面低於燃油車。未來若加強電池回收循環再利用，將可大幅減少碳排。（編輯：楊昇儒）1140612

#上海
#中國大陸
#印度
#國際能源總署
#崔東樹
#挪威
#中國乘聯會
#新能源汽車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：